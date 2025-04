Tradycyjne danie na bazie ziemniaków z charakterystycznym zagłębieniem to kluski śląskie, podawane z mięsnym sosem. Receptura jest prosta - wykorzystując ugotowane ziemniaki i mąkę ziemniaczaną tworzymy zwarte kulki i gotujemy w osolonej wodzie. Sprawdź, która z wersji posmakuje Ci najbardziej!

Sos do klusek śląskich

Oto składniki na sos do klusek śląskich:

2 średnie cebule

250 g mięsa wieprzowego

200 ml bulionu mięsnego lub warzywnego

łyżeczka mąki pszennej

szczypta pieprzu

szczypta soli

szczypta suszonego majeranku

Jak zrobić sos do klusek śląskich?

Cebule obieramy i siekamy na mniejsze kawałki. Podsmażamy na rozgrzanej patelni przez około 8-10 minut. Następnie dodajemy mięso i dusimy na wolnym ogniu przez 20 minut, aż zmięknie. Wlewamy bulion i gotujemy kolejne 20 minut. Sos zagęszczamy łyżeczką mąki. Doprawiamy solą, pieprzem oraz majerankiem. Tak przygotowany dodatek do klusek śląskich możemy zamrozić. Idealnie sprawdzi się również jako dodatek do dań mącznych.

Kluski śląskie – przepis bez jajka

Oto składniki na kluski śląskie bez jajka:

10 średnich ziemniaków

300 g mąki ziemniaczanej

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić kluski śląskie bez jajka?

Ziemniaki dokładnie obieramy ze skórki. Gotujemy przez 20 minut w osolonej wodzie do miękkości. Następnie tłuczemy i odstawiamy do wystygnięcia. Wsypujemy mąkę ziemniaczaną, sól oraz pieprz. Wszystko dokładnie mieszamy i formujemy kule. Na koniec naciskamy palcem na środek, tworząc charakterystyczny wzorek. Gotujemy kluski przez około 2 minuty od wypłynięcia. Tak przygotowane możemy podawać z sosem grzybowym lub mięsnym.

Kluski śląskie z sosem grzybowym

Oto składniki na kluski śląskie z sosem grzybowym:

Kluski:

10 średnich ziemniaków

200 g mąki ziemniaczanej

jajko

szczypta soli

Sos grzybowy:

150 g mrożonych grzybów

100 ml wywaru warzywnego lub mięsnego

łyżeczka mąki pszennej

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić kluski śląskie z sosem grzybowym?

Ziemniaki dokładnie obieramy ze skórki. Gotujemy przez 20 minut w osolonej wodzie do miękkości. Następnie tłuczemy i odstawiamy do wystygnięcia. Wsypujemy mąkę ziemniaczaną, sól oraz pieprz. Wszystko dokładnie mieszamy i formujemy kule. Na koniec naciskamy palcem na środek, tworząc charakterystyczny wzorek. Gotujemy kluski przez około 2 minuty od wypłynięcia. Przystępujemy do przygotowania sosu grzybowego. Mrożone grzyby dusimy w wywarze warzywnym lub mięsnym.

