Kluski leniwe przygotowywane na bazie mielonego twarogu i ugotowanych ziemniaków to ciekawe połączenie. Typowo polskie danie z dodatkiem mąki możemy urozmaicić przyprawami i podawać na słodko. Świetnie sprawdzą się: cynamon, kardamon i cukier.

Kluski z serem

Oto składniki na kluski z serem:

szczypta soli

szczypta cukru

2 jajka

300 g mąki

400 g twarogu

Jak zrobić kluski z serem?

Twaróg przeciskamy przez maszynkę do mielenia i odstawiamy do miski. Dodajemy jajka i przesianą wcześniej mąkę. Dosypujemy szczyptę soli. Całość ugniatamy przez około 5 minut i rolujemy. Odkrawamy kawałki i gotujemy w gorącej, osolonej wodzie. Podajemy kluski leniwe z wody lub podsmażamy z bułką tarta na rozgrzanej patelni.

Kluski leniwe z ziemniakami

Oto składniki na kluski leniwe z ziemniakami:

400 g ziemniaków

400 g sera białego

2 jajka

2 łyżki masła

5 łyżek bułki tartej

200 g mąki

Jak zrobić kluski leniwe z ziemniakami?

Ziemniaki dokładnie obieramy, myjemy i gotujemy. Następnie studzimy i mielimy w maszynce razem z twarogiem. Do masy dodajemy roztrzepane jajka oraz przesianą mąkę. Dokładnie ugniatamy masę i rolujemy na desce do krojenia lub blacie kuchennym. Odkrawamy małe 5 cm romby z ciasta i wrzucamy do gotującej się wody. Od wypłynięcia gotujemy przez 2 minuty. Na koniec podsmażamy na gorącym masłem z bułką tartą. Tak przyrządzone serwujemy zarówno na ciepło, jak i na zimno z dodatkami.

Kluski leniwe na słodko

Oto składniki na kluski leniwe na słodko:

4 średnie ziemniaki

jajko

10 łyżek mąki pszennej

300 g sera białego

szczypta cynamonu

szczypta kardamonu

szczypta cukru

łyżka miodu

2 łyżki masła

Jak zrobić kluski leniwe na słodko?

Ziemniaki obieramy dokładnie ze skórki, koimy na mniejsze kawałki i gotujemy do miękkości w osolonej wodzie. Następnie studzimy i przeciskamy przez maszynkę do mielenia razem z twarogiem – wystarczy powtórzyć ta czynność dwukrotnie. Do masy wlewamy roztrzepane jajka oraz przesianą wcześniej mąkę pszenną. Ugniatamy masę przez 5 minut, a następnie rolujemy. Kroimy na drobne kawałki i wrzucały do gorącej, osolonej wody. Mieszamy cukier, kardamon i cynamon. Podsmażamy kluski na patelni z masłem i mieszanką przypraw. Serwujemy na ciepło.

