Ilość kalorii: 430

Czas przygotowania: 80 min

Ilość porcji: 4

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

60 dag miąższu dyni

2 jajka

10–12 czubatych łyżek mąki pszennej

4 łyżki mąki ziemniaczanej

gałka muszkatołowa

7 dag masła

10 listków szałwii

sól

pieprz

Przygotowanie:

1. Miąższ dyni ułóż na blaszce.

2. Piecz przez 50 min w temperaturz 200 st. C. Jeśli nie będzie jeszcze miękki, piecz dłużej.

3. Rozgnieć miąższ dyni widelcem lub zmiksuj, przestudź.

4. Dodaj do niego jajka, mąkę i przyprawy.

5. Zagnieć ciasto.

6. Podziel masę na kilka części. Podsypując mąką pszenną, uformuj z nich wałeczki.

7. Wałeczki lekko spłaszcz i krój na niewielkie kawałki.

8. Kluski wrzuć na osolony wrzątek i gotuj przez 3 min od momentu, w którym wypłyną na powierzchnię.

9. Wyjmij je łyżką cedzakową.

10. Na patelni rozpuść masło, wrzuć listki szałwii. Chwilę je przesmaż, by dały aromat.

11. Polej kluski sosem z szałwii, oprósz pieprzem.

Przepis z "Przyjaciółki"