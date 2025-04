Czas przygotowania: 90 min

Ilość porcji: 12

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

25 dag mąki pszennej

25 dag mąki graham

jajko

2 gruszki

duże jabłko

10 dag brązowego cukru

łyżeczka cynamonu

2,5 płaskich łyżeczek proszku do pieczenia

sok z dużej pomarańczy

10 dag orzechów laskowych

10 dag rodzynek

10 dag nieobranych migdałów

Przygotowanie:

1. Gruszki i jabłko obierz, zetrzyj na tarce o dużych oczkach.

2. Wymieszaj z sokiem z pomarańczy, orzechami laskowymi, migdałami, rodzynkami, cukrem, cynamonem i jajkiem.

3. Odstaw do lodówki na 2 godziny.

4. Następnie dodaj obie mąki wymieszane z proszkiem do pieczenia.

5. Wysoką foremkę keksową wysmaruj masłem i wysyp mąką, strzep nadmiar.

6. Nałóż ciasto i wstaw na godzinę do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni.

7. Ostudzony keks polej polewą lub lukrem.

Przepis Roberta Grotkowskiego z "Pani domu"