Ziemniaki Hasselback

Oto składniki na ziemniaki Hasselback:

3 ziemniaki ze skórką

2 łyżki oliwy

2 łyżki roztopionego masła

2 ząbki czosnku

starty parmezan

sól

pieprz

rozmaryn

Jak przygotować ziemniaki Hasselback?

Ziemniaki należy pokroić tak, aby jak najgęściej poprzecinać je w poprzek. Dobrym sposobem jest docinanie do pałeczek, ułożonych wzdłuż ziemniaka. W ten sposób zapobiegniemy zbyt głębokiemu przecięciu. Następnie przepłukujemy warzywa w zimnej wodzie, aby pozbyć się nadmiaru skrobi. Dokładnie rozszerzamy kieszonki, by dostać się do zakamarków. Na koniec wycieramy do sucha za pomocą ręcznika papierowego. Na dnie blachy układamy rozmaryn, by podczas wypiekania nadał smak potrawie. Dodajemy również rozgniecione ząbki czosnku. Układamy ziemniaki. Mieszamy oliwę i masło. Kieszonki ziemniaka smarujemy przygotowaną mieszanką tak, aby każda z nich była dokładnie obtoczona. Posypujemy solą i pieprzem. Ziemniaki wkładamy do piekarnika nagrzanego do 220 stopni Celsjusza na 30 minut. Wyciągamy na chwilę z piekarnika i smarujemy wytopionym tłuszczem w zakamarkach. Następnie wkładamy ponownie do piekarnika nagrzanego do 220 stopni Celsjusza na 30 minut. Na 5 minut przed wyciągnięciem ziemniaków posypujemy je startym parmezanem. Możemy je serwować z sałatą, fasolą szparagową lub porcją mięsa.

