Dynia doskonale nadaje się nie tylko do przygotowania aromatycznej zupy czy placków. Zapiekanka na bazie makaronu z dodatkiem sera ricotta i parmezanu jest doskonałym daniem jednogarnkowym dla całej rodziny! Sprawdź przepis przygotowany przez Kasię Bukowską!

Reklama

Zapiekanka z dynią według przepisu Kasi Bukowskiej

Oto składniki na zapiekankę z dynią:

300 g makaronu

250 g przecieru z dyni

250 g sera ricotta

3/4 szklanki startego parmezanu

2 jajka

pół szklanki posiekanych orzechów

pół szklanki śmietany kremówki

4 ząbki czosnku

200 g świeżego szpinaku

cytryna

ostra papryka

imbir

gałka muszkatołowa

dynia piżmowa

kurkuma

sól

pieprz

olej

Jak zrobić zapiekankę z dynią?

Szpinak przesmażamy na czosnku i oliwie na rozgrzanej patelni. Dusimy przez chwilę do zmiękczenia. Do miski wkładamy ser ricotta, wlewamy śmietankę i puree z dyni. Wbijamy dwa jajka. Dokładnie wszystko miksujemy i doprawiamy suszonym imbirem, solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową. Do masy dajemy 3/4 utartego sera parmezan oraz posiekane orzechy. Ścieramy skórkę z cytryny. Kroimy kawałek ostrej papryki i dostosowujemy stopień ostrości do własnych upodobań. Dodajemy do masy razem ze szpinakiem i czosnkiem. Wszystko dokładnie mieszamy i dodajemy ugotowany makaron. Całość przekładamy do naczynia do zapiekania. Posypujemy pozostałą częścią parmezanu. Pieczemy w rozgrzanym piekarniku do 190 stopni Celsjusza przez 25-35 minut.

Zobacz inne przepisy w formie wideo