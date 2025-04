Satay z kurczaka z sosem z masła orzechowego według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na satay z kurczaka z sosem z masła orzechowego:

· kilogram mięsa z kurczaka (doprawione sola i pieprzem)

· curry

· kurkuma

· kumin

· 200 g jogurtu naturalnego

· ostra papryczka

· 5 ząbków czosnku

· kawałek imbiru

· duża cebula

· 2 limonki

· pęczek natki kolendry

· pół szklanki masła orzechowego

· pół szklanki mleka kokosowego

· 2 łyżki brązowego cukru

· 4-6 łyżek sosu sojowego

Jak zrobić satay z kurczaka z sosem z masła orzechowego?

Do blendera z pojemnikiem wrzucamy cebulę wcześniej pokrojoną w grubą kostkę. Dodajemy również plasterki czosnku, papryki ostrej oraz starty imbir. Dodajemy posiekaną kolendrę. Następnie wszystko dokładnie blendujemy na gładką masę. Połowę masy dodajemy do jogurtu naturalnego, doprawiamy solą, curry, kuminem i kurkumą. Dokładnie mieszamy wszystkie składniki. Marynujemy kurczaka w mieszance i dokładnie obtaczamy, aby każdy kawałek pokrył się całkowicie. Wcześniej zblendowaną drugą połowę masy przekładamy do garnka i podgrzewamy z mlekiem kokosowym, masłem orzechowym, brązowym cukrem, sosem sojowym, sokiem z limonki oraz startą skórką z cytrusów. Kurczaka nakłuwamy na patyczki do szaszłyków i obsmażamy na patelni z każdej strony. Podajemy z kolendrą i sosem, który wcześniej był zmiksowany. Tak przygotowane danie jest doskonałe dla wszystkich amatorów ostrych i aromatycznych dań.

