Sałatka z polędwiczkami z kurczaka według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na sałatkę z polędwiczkami z kurczaka:

9 polędwiczek z kurczaka

czubata łyżka jogurtu greckiego

łyżka ostrej musztardy

kurkuma

słodka papryka w proszku

mała puszka kukurydzy

garść mieszanki sałat

sól

pieprz

pęczek natki kolendry

ogórek szklarniowy

szklanka pomidorków koktajlowych

awokado

cytryna

miód

oliwa z oliwek

Jak zrobić sałatkę z polędwiczkami z kurczaka?

Do miski wsypujemy słodką paprykę, kurkumę i wlewamy miód, musztardę, 3 łyżki oliwy z oliwek orz sól i pieprz. Dokładnie mieszamy do uzyskania gładkiej pasty. Dokładnie wcieramy marynatę w mięso i pozostawiamy na około kilka godzin do zamarynowania. Polędwiczki smażymy na rozgrzanej patelnie przez około 4 minuty z każdej strony. Do przygotowania sosu siekamy całą natkę kolendry, dodajemy pół awokado, skórkę otartą z cytryny oraz sok z jej połówki. Dolewamy jogurt grecki i doprawiamy solą i pieprzem. Blendujemy całość na gładką masę. Kroimy pomidorki na pół oraz siekamy drobno ogórka. Sałatkę układamy na półmisku, kolejno wykładając składniki. Tak przygotowaną podajemy razem z zielonym dipem.

