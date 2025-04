Pizza na cieście bezglutenowym według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na pizzę na cieście bezglutenowym:

2 szklanki mieszanki mąk bezglutenowych

3/4 szklanki ciepłej wody

3 łyżeczki proszku do pieczenia

3/4 łyżeczki soli

łyżeczka suszonego oregano

łyżeczka cukru

oliwa z oliwek

3/4 szklanki sosu pomidorowego

kilka plastrów kiełbasy pepperoni

2 kulki sera mozzarella

ostra papryczka

Jak zrobić pizzę na cieście bezglutenowym?

Zaczynamy od przygotowania ciasta bezglutenowego na pizzę. Mieszankę mąki chlebowej, bezglutenowej wsypujemy do miski. Następnie wsypujemy proszek do pieczenia, sól, suszone oregano oraz cukier. Stopniowo dolewamy ciepłą wodę do miski i mieszamy składniki za pomocą łyżki. Dolewamy wodę do momentu, aż powstanie zwarta masa. Wlewamy około 2 łyżek oliwy z oliwek i zagniatamy ciasto. Polewamy dodatkową porcją oliwy i wkładamy do lodówki na 10 minut. Dzięki temu ciasto uzyska lepszą konsystencję, co ułatwi rozwałkowywanie. Podsypujemy blat lub silikonową mate mąką bezglutenową. Rozwałkowujemy dokładnie podsypując co jakiś czas mąką. Formujemy dłońmi wyższy brzeg pizzy, aby nałożony sos nie wypływał na boki. Ciasto smarujemy równomiernie sosem pomidorowym. Kroimy mozzarellę na plastry i rozkładamy na pizzy. Kolejno dodajemy plastry pepperoni. Kroimy papryczkę na cienkie plasterki i posypujemy nią pizzę. Wkładamy ją na blachę do pieczenia. Piekarnik rozgrzewamy do 180 stopni Celsjusza. Pieczemy pizze przez 15-20 minut. Tak przygotowaną pizzę możemy podawać w różnych wersjach z ulubionymi składnikami.

