Sos na bazie aromatycznej pieczonej dyni i wyrazistego czosnku to doskonałe remedium na chandrę i pochmurne jesienne dni! Dodatek parmezanu i gałki muszkatołowej podkręca całość. Sprawdź przepis według Kasi Bukowskiej!

Makaron z sosem z dyni

Oto składniki na makaron z sosem z dyni według Kasi Bukowskiej:

500 g pokrojonej dyni

pół szklanki bulionu warzywnego

500 g makaronu

3/4 szklanki śmietany kremówki

pół szklanki tartego parmezanu

3 ząbki czosnku

szczypta gałki muszkatołowej

natka pietruszki

sól

pieprz

Jak zrobić makaron z sosem z dyni?

Pokrojoną dynię i czosnek przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia i polewamy oliwą. Posypujemy szczypta soli i pieprzu. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 220 stopni Celsjusza i pieczemy przez 30-35 minut. Pod koniec pieczenia dyni gotujemy makaron w gorącej i osolonej wodzie. Upieczoną dynię i czosnek przekładamy do blendera i miksujemy na gładki i aksamitny sos. Dolewamy bulion, śmietankę kremówkę, starty parmezan oraz gałkę muszkatołową. Wszystko mieszamy. Wlewamy do odcedzonego makaronu i dokładnie obtaczamy sosem. Wykładamy do miski i dekorujemy posiekaną natką pietruszki.

