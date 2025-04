Przepis na łazanki z kapustą i grzybami według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na łazanki z kapustą i grzybami:

200 g makaronu łazanki

50 g suszonych grzybów

łyżeczka majeranku

liść laurowy

3 ziarna ziela angielskiego

2 goździki

2 posiekane cebule

2-3 łyżki oleju

pół łyżeczki mielonego kminku

łyżeczka cukru

500 g kiszonej kapusty

Jak zrobić łazanki z kapustą i grzybami?

Wcześniej namoczone grzyby gotujemy w garnku przez 20 minut pod przykryciem. Na patelni przesmażamy cebulę z odrobiną oleju. W międzyczasie siekamy drobno kiszoną kapustę. Wyławiamy grzyby z garnka i drobno siekamy. Bulion grzybowy przelewamy przez sitko wyłożone ręcznikiem papierowym. Dolewamy do cebuli i kiszonej kapusty z posiekanymi grzybami. Doprawiamy całość solą i pieprzem. Dusimy na wolnym ogniu przez 50 minut. Makaron gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie do miękkości. Porcję makaronu mieszamy z porcją kapusty.

