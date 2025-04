Rozgrzewający forszmak według Kasi Bukowskiej

Oto składniki na rozgrzewający forszmak:

Reklama

150 g wędzonego boczku

150 g wędzonej kiełbasy (dowolnie wybranej)

duża cebula

3 średnie ogórki kiszone

400 g mięsa z szynki wieprzowej

2-3 łyżki koncentratu pomidorowego

łyżka mąki

łyżka słodkiej papryki w proszku

pół łyżeczki ostrej papryki w proszku

2 liście laurowe

kilka kulek ziela angielskiego

szczypta majeranku

szczypta soli

szczypta pieprzu

woda

olej

Jak zrobić rozgrzewający forszmak?

Kiełbasę kroimy w plasterki, a boczek w paseczki. Przesmażamy na rozgrzanej patelni i odkładamy do głębokiego garnka. Następnie przekładamy mięso z szynki na patelnię i doprawiamy solą i pieprzem. W międzyczasie kroimy cebulę i podsmażamy na patelni z pozostałością smaku i oleju ze smażenia wędlin i mięsa.Wsypujemy mąkę, przyprawy oraz koncentrat pomidorowy i dusimy przez kilka chwil. Wkładamy do garnka i doprawiamy liściem laurowym i zielem angielskim. Wlewamy około 3 szklanek wody i zagotowujemy na małym ogniu przez około godzinę. W międzyczasie kroimy w kostkę ogórki kiszone i dodajemy do forszmaku na 5 minut przed końcem gotowania. Doprawiamy majerankiem. Podajemy z natką pietruszki i pajdą świeżego chleba.

Polecamy!

Sprawdź pomysły na znakomity gulasz wołowy! Zobacz 24 inspirujące przepisy na gulasz!