Kartacze z mięsem to regionalna potrawa z Podlasia, która zaskakuje prostotą i ciekawym smakiem. To tradycyjne kluski ziemniaczane z mięsnym farszem. Podaje się je na różne okazje, okraszone cebulą lub skwarkami z boczku są niebanalnym pomysłem na obiad. Litewskie lub klasyczne cepeliny charakteryzują się połączeniem dwóch mas ziemniaczanych (purée i tartych ziemniaków), które sprawiają, że potrawa ma wyjątkową formę i teksturę. Radzimy, jakie mięso dodać do kartaczy i jak je uformować, aby nie rozpadły się podczas gotowania i podsmażania.

Reklama

Spis treści:

Oto składniki na kartacze z mięsem:



500 gram mielonej wołowiny

1,5 kilograma ziemniaków

pół szklanki mąki ziemniaczanej

2 średnie cebule

szczypta papryki słodkiej w proszku

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 jajka

Jak zrobić kartacze z mięsem?



Najpierw umyj i obierz ziemniaki. Jedną część ścieramy na tarce i dokładnie odsączamy płyn. Drugą część gotujemy w osolonej wodzie przez 20 minut do miękkości. Obie części ziemniaków połącz ze sobą i dodaj jajka. W międzyczasie przygotuj farsz. Posiekaj drobno cebulę i podsmaż na rozgrzanej patelni razem z przyprawami. Dołóż mięso i posmaż przez 10 minut. Uformuj kule z ziemniaków i wkładamy mięsny farsz do środka. Gotuj przez 15- 20 minut w osolonej wodzie. Tak przygotowane kartacze okraś cebulą.

Oto składniki na kartacze ze skwarkami z boczku:



kilogram ziemniaków mączystych

3 jajka

łyżka soli

3 łyżki mąki ziemniaczanej

3 łyżki mąki pszennej

300 g mielonego mięsa wołowo-wieprzowego

średnia cebula

szczypta majeranku

pół łyżki pieprzu

skwarki boczku

Jak zrobić tradycyjne kartacze ze skwarkami z boczku?



Ziemniaki dokładnie umyj i obierz ze skórki. Podziel na połowy i jedną cześć gotujemy, a drugą ścieramy na tarce o dużych oczkach. Następnie odciśnij z nich płyn używając gazy lub bawełnianej czystej ściereczki. Z odsączonego brązowego płynu odlej krochmal. Połącz ze sobą dwa rodzaje ziemniaków i utwórz zwartą masę. Cebulę posiekaj drobno i podsmaż na patelni razem z mięsem mielonym. Farsz przypraw i dodaj jajko. Z ziemniaków uformuj kulę i do środka włóż mięsny farsz. Uważaj, by całość nie rozpadła się. Kartacze gotujemy w osolonej wodzie przez około 15 minut. Tak przyrządzone kartacze podaj ze skwarkami boczku lub szynki.

Oto składniki na kartacze litewskie:



400 g mięsa mielonego wieprzowego

kilogram ziemniaków

2 jajka

3 ząbki czosnku

szczypta majeranku

szczypta papryki słodkiej w proszku

szklanka wody

5 łyżek mąki

Jak zrobić kartacze litewskie?



Na rozgrzanej patelni podsmaż mięso wieprzowe. Dopraw majerankiem, czosnkiem oraz papryką. W międzyczasie umyj i obierz ziemniaki ze skórki. Połowę ziemniaków ugotuj w osolonej wodzie do miękkości przez 20 minut, a drugą część ścieramy na tarce o dużych oczkach. Odsącz przygotowaną masę i usuń brązowy płyn z ziemniaków. Obie części ziemniaków wymieszaj ze sobą, dodaj jajka i formuj kule. Wypełnij je farszem mięsnym i dokładnie zaciśnij całość tak, aby nie rozpadały się. Ugotuj w osolonej wodzie przez 15 minut. Tak przygotowane kartacze możemy podawać z kwaśną śmietaną.

Reklama

Więcej przepisów z kuchni regionalnej:

Kartacze z kiełbasą i serem - przepis składniki i przygotowanie

Cepeliny z mięsem - przepis składniki i przygotowanie