Karp w szarym sosie

Przygotuj:

Karpia ważącego ok. 1 kg

sól.

Wywar:

średniej wielkości seler

duża cebula

kieliszek czerwonego wina

kawałek skórki z cytryny

sok z 1/2 cytryny

kilka ziarenek czarnego pieprzu

1/3 łyżeczki imbiru w proszku.

Sos:

szklanka ciemnego piwa

2 łyżeczki cukru

łyżka powideł śliwkowych

5 dag ususzonego piernika na miodzie

2/3 szklanki obranych i posiekanych migdałów

2/3 szklanki rodzynek

kopiasta łyżka masła

ew. sól

Sposób przyrządzania:

Z podanych składników i 1 i 1/2 szklanki wody ugotować wywar (ok. 30 min). Odcedzić i zalać nim sprawionego i pokrojonego na 6 porcji karpia. Gotować rybę do miękkości, 35-45 min. Wyjąć ugotowaną rybę i trzymać w ciepłym piekarniku. Do wywaru dodać składniki sosu i gotować 10-15 min, ew. doprawić solą. Gorącym sosem polać rybę.

Karp smażony

Przygotuj:

6 dzwonek karpia

sól

1/2 szklanki mąki

sklarowane masło do smażenia

Sposób przyrządzania:

Dzwonka posolić, odstawić na pół godziny. Obtoczyć w mące i smażyć na niedużym ogniu na złoto. Podsmażone kawałki wkładać do żaroodpornego naczynia wstawionego do nagrzanego do 180°C i potem wyłączonego piekarnika. Trzymać w cieple do momentu podania.