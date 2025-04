Karkówka w sosie cebulowym to duszone mięso, które wprost rozpływa się w ustach. Ma idealną konsystencję dzięki dodatkowi bulionu. Najlepiej serwować je z kaszą gryczaną, kaszą pęczak lub puree ziemniaczanym. Karkówkę należy kroić na plastry w poprzek włókien, a potem podzielić na mniejsze kawałki.

Oto składniki na karkówkę w sosie cebulowym:

1 kg karkówki,

3 szklanki bulionu,

olej,

pieprz,

sól,

2-3 posiekane ząbki czosnku,

2 łyżki mąki pszennej,

3-4 liście laurowe,

2 łyżki koncentratu pomidorowego,

4-5 kulek ziela angielskiego,

6 cebul, pokrojonych np. w półplasterki.

Jak zrobić karkówkę w sosie cebulowym? Mięso pokrój na plastry, przecinając w poprzek włókien. Potem podziel na mniejsze kawałki i delikatnie rozbij. Karkówkę przypraw solą, pieprzem, a następnie oprósz mąką. Gdy mięso jest już przyprawione, włóż je na rozgrzany tłuszcz. Obsmażaj przez 2-3 minuty z każdej strony. Podsmażoną karkówkę przełóż do garnka.

Na tłuszcz, na którym smażyło się mięso, wrzuć całą cebulę. Przesmaż, dodaj czosnek i smaż jeszcze przez chwilkę. Na patelnię dolej koncentrat pomidorowy. Po chwili sos cebulowo-pomidorowy przelej do karkówki. Gorącym bulionem zalej teraz patelnię, odklej nim pozostałości sosu i dodaj do garnka z mięsem. Dorzuć listki laurowe i ziele angielskie. Garnek przykryj, karkówkę w sosie cebulowym duś teraz przez około 40 minut na niedużym ogniu, od czasu do czasu mieszając. Sos można ewentualnie zagęścić jeszcze mąką.

