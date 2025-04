Karkówka z piekarnika, odpowiednio przygotowana jest pyszna i wprost rozpływa się w ustach. Może być doprawiona papryką, majerankiem, czosnkiem i tymiankiem. Możesz ją upiec w plastrach, w całości albo w aromatycznym sosie razem z cebulą, pieczarkami i suszonymi grzybami. Pamiętaj także o marynacie i trzymaniu się kilku ważnych zasad.

Plastry karkówki najlepiej piec w umiarkowanie wysokiej temperaturze, aby zachować jej soczystość i równomiernie rozłożyć pieczenie. Podczas pieczenia warto podlewać mięso własnymi sokami lub dodatkowym bulionem, aby zapobiec jego wysuszeniu. Pieczona karkówka w plastrach świetnie komponuje się z pieczonymi ziemniakami, grillowanymi warzywami lub świeżą sałatą, tworząc pełnowartościowy posiłek na każdą okazję.

Składniki:

500 g karkówki,

1 łyżeczka suszonego czosnku,

1 łyżeczka ostrej papryki,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżeczka suszonego tymianku,

1 łyżeczka suszonego rozmaryny,

3 łyżki oleju roślinnego,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Karkówkę pokrój w plastry o grubości ok. 2 cm. Kawałki delikatnie rozbij za pomocą tłuczka lub wałka. Wszystkie przyprawy i olej wymieszaj dokładnie w miseczce. Tak przygotowaną marynatą dokładnie natrzyj karkówkę i odstaw na ok. 40 minut do lodówki. Następnie obsmaż mięso z obu stron, a potem ułóż w naczyniu żaroodpornym. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza i piecz mięso przez około 60 minut. Karkówkę z piekarnika podawaj według upodobań - z ziemniakami, makaronem lub z ryżem i surówką np. surówką z marchewki i jabłka.

fot. Pieczona karkówka w plastrach/Adobe Stock, Andrey

Karkówka pieczona w całości to kulinarny klasyk, który zachwyca swoją prostotą i głębią smaku. W połączeniu z ziemniakami lub kremowym sosem do mięs będzie idealna na rodzinne obiady czy wyjątkowe okazje. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia marynata oraz powolne pieczenie, które wydobywa z mięsa to, co najlepsze.

Składniki:

1 kg karkówki,

1 cebula,

1 główka czosnku,

1 łyżka oleju roślinnego,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżeczka majeranku,

1 łyżeczka tymianku,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Karkówkę umyj, osusz, a następnie natrzyj dokładnie przyprawami. Zrób delikatne nacięcia i włóż w nie obrane ząbki czosnku. Możesz je najpierw lekko zgnieść nożem, aby puściły więcej soków, ale nie jest to konieczne. Mięso owiń folią spożywczą i odstaw na godzinę do lodówki. Piekarnik rozgrzej do 180 stopni. Cebulę posiekaj w drobne plasterki. Karkówkę podsmaż lekko z wierzchu na oleju, a następnie przełóż do żaroodpornego naczynia. Piecz przez 60-70 minut. Karkówkę pieczoną w piekarniku możesz podawać na ciepło na obiad np. z pieczonymi ziemniakami i surówką z kiszonej kapusty albo na zimno do chleba, pasować będą do niej ogórki krokodylki.

fot. Karkówka z piekarnika pieczona w całości/Adobe Stock, gkrphoto

Karkówka pieczona w sosie to pyszny sposób na soczysty, aromatyczny pomysł na obiad. W połączeniu z pokrojonymi w kostkę warzywami i ziemniakami możesz szybko stworzyć pyszne danie jednogarnkowe.

Składniki:

600 g karkówki w plastrach,

200 g pieczarek,

2 cebule,

garść grzybów suszonych,

1 łyżeczka słodkiej papryki,

1 łyżeczka ostrej papryki,

1 łyżeczka suszonego czosnku,

1 łyżeczka suszonego majeranku,

2 listki laurowe,

kilka gałązek tymianku,

odrobina mąki do zagęszczenia sosu,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Karkówkę umyj, osusz i pokrój w kawałki, a następnie przełóż do miski. Dodaj sól, pieprz, obie rodzaje papryk, majeranek i czosnek. Skrop olejem, nakryj i wstaw do lodówki na godzinę. Mięso obsmaż z obu stron tak, by wierzch lekko zbrązowiał. Następnie ułóż w naczyniu żaroodpornym, dodaj pokrojoną cebulę, liście laurowe, gałązki tymianku, pieczarki i suszone grzyby. Dodaj szklankę wody i nakryj naczynie. Wstaw do piekarnika nagrzanego do 200 stopni Celsjusza na 45 minut. Po tym czasie zdejmij nakrywkę i piecz jeszcze 15 minut. Karkówkę z piekarnika w sosie podawaj z purée ziemniaczanym lub z kluskami śląskimi.

fot. Karkówka pieczona w sosie/Adobe Stock, HLPhoto

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 20.04.2021.

