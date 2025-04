Ilość kalorii: 420

Czas przygotowania: 160 min

Ilość porcji: 12

Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

2 kg schabu karkowego

10 dag suszonej żurawiny

10 dag suszonych moreli

kieliszek białego wina

3 łyżki miodu

4 twarde gruszki lub niewielkie jabłka

majeranek

oregano

sól

pieprz

Przygotowanie:

1. Suszone owoce dokładnie opłucz w ciepłej wodzie, osącz, zalej winem.

2. Odstaw na 2 godziny.

3. Mięso opłucz, osusz papierowym ręcznikiem.

4. Mięso natrzyj solą, pieprzem, majerankiem i oregano.

5. Natnij wzdłuż w dwóch miejscach.

6. Powstałe nacięcia napełnij odsączonymi owocami.

7. Mięso owiń nicią kuchenną lub bawełnianym sznurkiem, tak aby owoce nie wypadały.

8. Ułóż na blaszce.

9. Mięso wstaw do piekarnika nagrzanego do temp. 200 st. C i piecz około 2 godziny.

10. Podczas pieczenia polewaj mięso winem z namaczanych owoców wymieszanym z 2 łyżkami miodu.

11. W połowie pieczenia mięso zakryj folią aluminiową.

12. Gruszki lub jabłka umyj, przekrój wzdłuż na połowę.

13. Miejsca przecięcia posmaruj pozostałym miodem.

14. Owoce ułóż wokół mięsa, całość piecz jeszcze 15 min.

Przepis z "Przyjaciółki"