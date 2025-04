Karkówka wieprzowa marynowana przed obróbką w ziołach, soku z cytryny, miodzie lub piwie zyskuje aromat i kruchość. Dusząc ja w piekarniku uzyskujemy gęsty i skoncentrowany sos na bazie soków z mięsa. Sprawdź, jak przygotować doskonałe mięso dla całej rodziny!

Karkówka duszona

Oto składniki na karkówkę duszoną:

4 kawałki karkówki wieprzowej

średnia cebula

posiekany kawałek imbiru

szczypta cynamonu

szczypta chili

puszka pomidorków

3 marchewki

szklanka wywaru mięsnego

posiekana pietruszka

Jak zrobić karkówkę duszoną?

Na rozgrzaną patelnię wlewamy olej i podsmażamy posiekaną wcześniej cebulę przez około 5 minut. Dodajemy starty kawałek imbiru, cynamon i chili. Lekko podprażamy przyprawy i układamy płaty mięsa. Marchewkę obieramy i kroimy na mniejsze plasterki. Wsypujemy na patelnię i zalewamy puszką pomidorów. Przekładamy do naczynia żaroodpornego, wlewamy wywar i dusimy przez godzinę w piekarniku rozgrzanym do 200 stopni Celsjusza. Po tym czasie danie serwujemy z dodatkiem pieczonych ziemniaków lub puree.

Karkówka pieczona w sosie

Oto składniki na karkówkę pieczoną w sosie:

3 ząbki czosnku

skórka z cytryny

szczypta soli

szczypta pieprzu

4 kawałki karkówki wieprzowej

szklanka wywaru mięsnego

skrobia ziemniaczana

marchew

2 jabłka

Jak zrobić karkówkę pieczoną w sosie?

Rozgrzewamy piekarnik do 220 stopni Celsjusza. Czosnek, sól, pieprz mielimy w blenderze. W międzyczasie podsmażamy kawałki karkówki do lekkiego zbrązowienia. Całość nacieramy wcześniej przygotowaną mieszanką ziół i przypraw. Pokrojoną marchewkę i jabłka układamy w naczyniu żaroodpornym razem z mięsem. Wkładamy do piekarnika na godzinę. Powstały w naczyniu sos zagęszczamy skrobią ziemniaczaną. Karkówkę serwujemy z dodatkiem ziemniaków i surówki.

Karkówka w piwie

Oto składniki na karkówkę w piwie:

kilogram karkówki wieprzowej

szczypta soli

szczypta pieprzu

oliwa

główka czosnku

szczypta brązowego cukru

puszka jasnego piwa

Jak zrobić karkówkę w piwie?

Gliniane lub żeliwne naczynie do zapiekania wykładamy folią aluminiową i zwilżamy oliwą z oliwek. Układamy brązowy cukier, sól oraz pieprz. Przeciskamy przez praskę czosnek i nacieramy nim mięso. Resztę główki układamy w naczyniu. Karkówkę zalewamy piwem i wkładamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni Celsjusza na godzinę. Tak przyrządzone danie podajemy z sałatką lub pieczonymi warzywami.

