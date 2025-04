Kapusta z grzybami i grochem

Przygotuj:

1 kg kiszonej kapusty

10 dag suszonych grzybów

4 cebule

10 ziarenek czarnego pieprzu

5 ziarenek angielskiego ziela

listek laurowy

4 łyżki oleju

50 dag łuskanego grochu

3 łyżki oleju

2 łyżki masła

sól i pieprz

3 łyżki tartej bułki

6 łyżek masła

Sposób przyrządzania:

Groch opłukać i namoczyć na noc. Grzyby też namoczyć na noc. Ugotować je do miękkości, odcedzić (wywar zachować), pokroić w paski. Groch odcedzić, ugotować do miękkości w nowej wodzie (ok. 2 godz.). Cebule obrać, pokroić w kostkę, usmażyć na złoto na 2 łyżkach oleju. Kapustę lekko odcisnąć. Włożyć do garnka razem z przyprawami, grzybami, połową cebuli i pozostałym olejem. Wlać wywar z grzybów i tyle wody, by przykryła kapustę. Gotować 50 min. Pozostałą cebulę dodać do miękkiego, odcedzonego grochu, zmiksować. Przetrzeć przez sito. Dodać połowę masła, doprawić. Na suchej patelni uprażyć na złoto bułkę. Dodać masło. Polać purée z grochu podane na półmisku obok kapusty.



Smażona kapusta

Przygotuj:

6 szklanek poszatkowanej białej kapusty

3 szklanki pokrojonych na plasterki pieczarek

łyżka mąki ziemniaczanej

łyżeczka przyprawy warzywnej

łyżeczka sosu sojowego

4 łyżki oleju

Sposób przyrządzania:

Rozgrzać wok. Polać 2 łyżkami oleju. Smażyć pieczarki na ostrym ogniu 2 min, mieszając. Odłożyć do miseczki. Wlać do woka resztę oleju, wrzucić kapustę. Smażyć, mieszając 3 min. Dodać pieczarki. Rozmieszać mąkę, przyprawę i sos w 1/2 szklanki wody i wlać do kapusty. Energicznie mieszać i smażyć jeszcze minutę. Podawać od razu.