Kalafior bogaty w minerały i witaminy jest szczególnie polecany osobom cierpiącym na cukrzycę ze względu na niski indeks glikemiczny. Działa przeciwnowotworowo i przeciwreumatycznie. Podany w postaci kotletów lub dietetycznego spodu na pizzę brzmi zachęcająco!

Reklama

Zapiekany kalafior w całości

Oto składniki na zapiekanego kalafiora w całości:

główka kalafiora

starty ser żółty

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 ząbki czosnku

oliwa z oliwek

Jak zrobić zapiekanego kalafiora w całości?

Kalafior dokładnie myjemy pod bieżącą wodą i osuszamy za pomocą ręcznika papierowego. Doprawiamy solą i pieprzem. Polewamy oliwą z oliwek. Przeciskamy czosnek przez praskę i smarujemy wierzch kalafiora. Przekrawamy na pół. Przekładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 30 minut. Tak przygotowany kalafior możemy podawać jako przystawkę lub dodatek do obiadu z sosem czosnkowym.

Pizza na spodzie z kalafiora

Oto składniki na pizzę na spodzie z kalafiora:

średni kalafior

2 jajka

oliwa z oliwek

chuda szynka w plastrach

ser żółty lub kozi

pomidory

Jak zrobić pizzę na spodzie z kalafiora?

Kalafior dokładnie myjemy i osuszamy za pomocą ręcznika papierowego. Następnie przekładamy do miksera i rozdrabniamy. Następnie dodajemy 2 jajka. Układamy na blasze do pieczenia. Dodajemy szynkę w kawałkach na wierzch, pokrojony ser kozi i pomidory. Polewamy odrobiną oliwy z oliwek. Pieczemy przez 15 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowana pizza na spodzie kalafiorowym doskonale smakuje z dodatkiem sosu chili lub czosnkowym.

Placki z kalafiora

Oto składniki na placki z kalafiora:

średni kalafior

50 g mąki pszennej

2 jajka

szczypta soli

szczypta pieprzu

sos sojowy

Jak zrobić placki z kalafiora?

Kalafior dokładnie myjemy i osuszamy za pomocą ręcznika papierowego. Gotujemy na parze przez 10 minut. Przekładamy do blendera i miksujemy razem z mąką pszenną i jajkami. Doprawiamy solą, pieprzem oraz sosem sojowym. Smażymy na rozgrzanej patelni przez minutę z każdej strony. Tak przygotowane placki doskonale smakują z dodatkiem surówki z marchewki lub kapusty.

Kotlety z kalafiora

Oto składniki na kotlety z kalafiora:

średni kalafior

3 łyżki bułki tartej

posiekana pietruszka

2 marchewki

2 jajka

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić kotlety z kalafiora?

Kalafior dokładnie myjemy i gotujemy na parze przez około 10 minut. Miksujemy na gładka masę i dodajemy jajka. Ścieramy marchewkę na tarce o dużych oczkach. Siekamy drobno pietruszkę. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy tworząc zwarte kotlety. Przekładamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 15 minut. Tak przygotowane kotlety podajemy z ulubioną sałatką warzywną.

Ryż z kalafiora z sosem

Oto składniki na ryż z kalafiora z sosem:

średni kalafior

szczypta soli

szczypta pieprzu

bulion warzywny

50 g fety

suszone oregano

suszone pomidory

2 łyżeczki mąki

Jak zrobić ryż z kalafiora z sosem?

Kalafior dokładnie myjemy i osuszamy za pomocą ręcznika papierowego. Następnie miksujemy za pomocą rozdrabniacza lub miksera na drobne kawałki. Odstawiamy na bok. Bulion zagotowujemy z mąką i stopniowo dodajemy pokrojone suszone pomidory, oregano oraz fetę. Ryż z kalafiora zagotowujemy przez 2-3 minuty w osolonej wodzie. Polewamy wcześniej przygotowanym sosem. Tak przygotowany ryż z kalafiora jest doskonałym daniem dietetycznym.

Reklama

Zobacz inne przepisy na obiad