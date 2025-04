Kalafior to warzywo bogate w potas, mangan i witaminy z grupy B. Pieczony w piekarniku, z bułką tartą lub gotowany, sprawdzi się jako przysmak latem. Można go też zamrozić i wykorzystać do np. zupy kalafiorowej.

Kalafior z bułką tartą w panierce

Klasyk polskiej kuchni, czyli kalafior z bułką tartą. Czas jego przygotowania to czas gotowania kalafiora oraz podsmażania go na maśle z bułką tartą. Kalafior w panierce dobrze komponuje się także z czosnkiem lub posiekaną pietruszką - można jeść go bez dodatków lub jako zastępstwo dla surówek do obiadu. Włącz go do menu obiadów na upały.

Składniki:

1 kalafior,

3 łyżki masła klarowanego,

1 ząbek czosnku,

1/2 szklanki bułki tartej.

Sposób przygotowania:

Kalafior umyj i podziel na mniejsze różyczki. Włóż go do gorącej wody i posól. Gotuj ok. 8-10 minut w zależności od wielkości warzywa. Na patelni rozgrzej masło klarowane (ew. z przeciśniętym przez praskę czosnkiem) i podsmaż bułkę tartą. Po odcedzeniu kalafiora przełóż go na patelnię i smaż tak, by bułka tarta stworzyła panierkę i oblepiła warzywo. Kalafior z bułką tartą jest gotowy po paru chwilach. Podawaj go na gorąco lub na zimno do sałatek lub dodatek do obiadu.

Kalafior gotowany

Podajemy przepis na gotowanego kalafiora, który może być bazą do wielu dań. Jeśli wiesz jak gotować kalafior, przejdź od razu niżej do propozycji przepisu na puree z kalafiora - dodatek śmietany łagodzi smak i sprawia, że zapominamy (na chwilę) o idealnym puree ziemniaczanym.

Składniki:

1 kalafior,

1 łyżka oliwy,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

Sposób przygotowania:

Kalafior dokładnie umyj i podziel na mniejsze różyczki. Włóż do wrzątku i gotuj 8-10 minut. Woda na kalafiora powinna być posolona - możesz też dodać łyżkę oliwy. Gotowany kalafior możesz jeść bezpośrednio po wyjęciu z wody i lekkim ostudzeniu - warto wyłożyć go na talerz, oprószyć dodatkowo solą i ozdobić plasterkiem masła.

Puree z kalafiora

Aksamitne z dodatkiem śmietany i ziół lub ostrzejsze w smaku po doprawieniu czosnkiem - idealne puree z kalafiora!

Składniki:

ugotowany kalafior (zgodnie z przepisem powyżej),

masło,

100 g śmietany 18%,

sól i pieprz,

opcjonalnie: czosnek granulowany lub tymianek.

Sposób przygotowania:

Do ugotowanego kalafiora dodaj masło, śmietanę i przyprawy, zblenduj. Konsystencja puree z kalafiora powinna przypominać zwartą masę, ale nie powinno ono być zbyt gęste - w razie potrzeby dodaj więcej śmietany.

Kalafior zapiekany w piekarniku

Pieczony kalafior ma lekko orzechowy posmak i bardziej znośny zapach, niż kalafior gotowany w wodzie. Jego kolor również jest o wiele bardziej zachęcający. Przygotujesz go w 10 minut, a pozostałe pół godziny to czas pieczenia. Dodaj do niego ulubione przyprawy lub zapiecz go z serem.

Składniki:

1 kalafior,

4 łyżki oliwy z oliwek,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

tymianek lub rozmaryn.

Sposób przygotowania:

Piekarnik rozgrzej do 180 stopni Celsjusza. Kalafior dokładnie umyj i podziel na części. Różyczki kalafiora do piekarnika obtocz w oliwie z przyprawami. Blachę wyłóż papierem do pieczenia. Ułóż kalafiora i piecz przez ok. 30 minut do miękkości. Pieczony kalafior możesz podawać jako przystawkę do obiadu.

