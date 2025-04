Przygotowanie: 30 min

Reklama

Składniki na 4 porcje:

- 4 filety z piersi kaczki

- 2 pomarańcze

- 10 dag żurawiny

- 1 cytryna

- 1 kieliszek wytrawnego czerwonego wina

- 1–2 ząbki czosnku

- 4 łyżki masła

- tymianek

- cukier

- sól, pieprz

Sposób wykonania:

1. Piersi kaczki umyj, oczyść, osusz papierowym ręcznikiem kuchennym. Sok z połowy cytryny wymieszaj ze sporą szczyptą tymianku, ząbkami czosnku roztartymi z dużą szczyptą soli i pieprzu. Przygotowaną mieszanką dokładnie natrzyj piersi kaczki.

Włóż do naczynia z pokrywką. Odstaw do lodówki na co najmniej 2–3 godziny.

2. Pomarańcze sparz wrzątkiem, opłucz, osusz. Zestrugaj paseczki skórki, obierz, oczyść z białej skórki, pokrój na plasterki.

3. Na patelni rozgrzej 2 łyżki masła. Ostrożnie włóż piersi kaczki skórą do dołu. Smaż na dużym ogniu około 5 minut, uważając, żeby mięso się nie przypaliło. Odwróć na drugą stronę i usmaż na rumiano.

4. Żaroodporną formę wysmaruj łyżką masła. Na dnie ułóż obsmażone piersi kaczki. Obłóż cząstkami pomarańczy. Podlej

winem. Posyp żurawiną, paseczkami skórki pomarańczowej i wiórkami masła. Formę przykryj folią aluminiową.

5. Rozgrzej piekarnik do 180 stopni. Piecz kaczkę około 30 minut.

Reklama

Świąteczne smakołyki - forum >>