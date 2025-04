3 z 4

Kaczka pieczona - przepis Ani Starmach, krok 3

Kaczkę połóż na kratce nad głęboką blachą i wstaw do piekarnika o temperaturze 200 stopni C na godzinę i 30 minut. Co kwadrans polewaj kaczkę wytapiającym się z niej tłuszczem.