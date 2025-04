Kaczka pieczona - przepis babci Irenki, który zawsze się udaje. Wersja z jabłkami i w sosie karmelowym

Kaczka pieczona to wykwintne danie, które kojarzy nam się zazwyczaj z odświętnym obiadem. To prawda, w wielu domach serwuje się ją tylko na Boże Narodzenie lub Wielkanoc. Pora jednak nieco odczarować to myślenie - idealnie przyrządzona kaczka pieczona wg przepisu babci Irenki, świetnie sprawdzi się nie tylko od święta.