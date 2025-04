Kabaczek jest bogatym źródłem witaminy C oraz karotenu. To niskokaloryczne warzywo, które dominuje nie tylko w sałatkach i surówkach, ale też pod postacią placków czy gulaszy. Sprawdź nasze przepisy na aromatycznego kabaczka!

Reklama

Kabaczek faszerowany

Oto składniki na faszerowanego kabaczka:

500 g mielonego mięsa wołowego

średnia cebula

5 pieczarek

papryka czerwona

puszka pomidorów

chili

ząbek czosnku

oliwa z oliwek

szczypta soli

szczypta pieprzu

2 kabaczki

Jak zrobić faszerowanego kabaczka?

Rozgrzewamy piekarnik do 170 stopni Celsjusza. Siekamy drobno cebulę i kroimy pieczarki w plasterki. Podsmażamy na rozgrzanej patelni z dodatkiem oliwy z oliwek. Następnie dodajemy pokrojoną paprykę, pomidory i przeciśnięty czosnek przez praskę. Doprawiamy solą i pieprzem. Wydrążamy środek kabaczka. Układamy farsz do środka warzywa i pieczemy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy przez 20 minut. Tak przygotowany podajemy z dodatkiem ulubionych sosów.

Kabaczek – placki

Oto składniki na placki z kabaczka:

duży kabaczek

jajko

70 g startego sera żółtego

2 łyżki mąki

oliwa z oliwek

kwaśna śmietana

szczypta soli

szczypta pieprzu

Jak zrobić placki z kabaczka?

Kabaczek dokładnie myjemy i obieramy ze skórki. Ścieramy na dużych oczkach tarki i odsączamy wodę. Do miski wbijamy jajko i mieszamy za pomocą trzepaczki. Ścieramy ser żółty i łączymy z mąką, kwaśną śmietaną oraz doprawiamy solą i pieprzem. Smażymy na rozgrzanej patelni przez minutę z każdej strony. Przekładamy na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym. Tak przyrządzone placki podajemy z sosem czosnkowym.

Kabaczek – leczo

Oto składniki na leczo z kabaczka:

2 średnie cebule

kabaczek

papryka żółta i czerwona

2 pomidory

szczypta soli

szczypta pieprzu

oliwa z oliwek

suszone oregano

Jak zrobić leczo z kabaczka?

Siekamy cebulę i podsmażamy na rozgrzanej patelni z oliwą z oliwek. Obieramy skórkę z kabaczka i ścieramy na tarce o dużych oczkach. Kroimy drobno paprykę czerwoną i żółtą. Przekładamy wszystkie warzywa do dużego, głębokiego garnka – doprawiamy solą, pieprzem oraz suszonym oregano. Całość dusimy z odrobiną wody przez 25 minut. Przyrządzone w ten sposób danie możemy urozmaicić dodatkiem mięsa wołowego lub drobiowego.

Reklama

Sprawdź inne przepisy na obiad