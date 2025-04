Jak zrobić znakomity pasztet?

Wyobrażacie sobie własnego pasztetnika w domu? Czyli osobę, którą zatrudniacie tylko po to, aby mieć codziennie na śniadanie świeży pasztet? No właśnie. A jeszcze za Augusta III polska szlachta sprowadzała sobie z Francji specjalnych kucharzy, tylko po to, by imponować swoim gościom suto zastawionym pasztetami stołem.