Karp wigilijny

Jeden z najczęściej podawanych w tej formie. Obgotowane filety lub dzwonka karpia są maczane w gęstym wywarze i galarecie. Towarzyszą mu pokrojone warzywa rosołowe: marchewka, pietruszka, ziemniaki lub cebula. Jeżeli chcesz uzyskać najgęstsza i jedną z najzdrowszych galaret – wykorzystaj nóżki kurze, jeżeli dopuszczasz udział mięsa podczas wigilijnej kolacji.

Wykorzystaj 1,5 kilogramowe tusze, które dokładnie oczyść przez smażeniem. Najlepszym sposobem na osuszenie, jest przełożenie na ręcznik papierowy – to zapobiegnie pryskaniu na rozgrzanym oleju. Panierka z bułki tartej lepiej utrzyma całość, jeżeli najpierw obtoczysz rybę w mące i jajku. Wystarczy sól i pieprz, ale jeżeli przygotowujesz go wcześniej, możesz zrobić marynatę do smażonego karpia.

Zdrowsza alternatywa dla tego poprzedniego. Możesz dołączyć warzywa i upiec w naczyniu żaroodpornym razem z rybą. Wystarczy zamknąć soki poprzez szybkie podsmażenie na patelni, a następnie przełóż do piekarnika. Pamiętaj, aby nie przesuszyć karpia, bo będzie twardy i niesmaczny. Jeżeli zdarzy się wypadek, wystarczy przełożyć na parę minut do parowaru, aby zmiękczyć całość. Pieczony karp to zdecydowany faworyt dla osób na diecie.

Wędzony na ciepło lub na zimno może być podawany w sałatce lub jako płaty zalane w galarecie. Najsmaczniejszy jest wtedy, gdy rozczłonkujemy go w dzwonka i pozostawimy do zjedzenia w asyście ziemniaków lub chleba. Jeżeli szukasz sposobu, jak samemu uwędzić rybę, wystarczy zaopatrzyć się w woka. Ułóż rybę na kratce dołączonej do naczynia i na dnie ułóż wiórki drzewa jabłkowego oraz olchowego, w zależności od preferencji.

Danie dla wszystkich wielbicieli marynowanych ryb. Jeżeli chcesz wydobyć z karpia najgłębszy smak, wystarczy go podsmażyć, a następnie przełożyć do zalewy octowej i szczelnie zawekować. Już po 3 dniach jest gotowany do serwowania, ale najlepszy dopiero po około 2 tygodniach, gdy mięso przejdzie smakiem przypraw i zalewy. Jeżeli nie jesteś fanem karpia, który jest bogaty w ości, możesz w podobny sposób zaserwować śledzia.

Aromatyczny i niezwykle intensywny w smaku. Gotowany w wywarze i doprawiony bakaliami to słodka wersja karpia z szarym sosem, który pozyskasz naturalnie po duszeniu z owocami i innymi dodatkami. Jeżeli chcesz zagęścić sos, wystarczy zmiksować owoce lub dodać odrobinę skrobi lub maki ziemniaczanej.

