Co zrobić, aby placki nie nasiąkały tłuszczem i sosem?

Do startych ziemniaków warto dolać odrobinę spirytusu lub wódki, aby tłuszcz ze smażenia nie wsiąkał całkowicie w przygotowywane placki. Ta metoda działa również podczas smażenia lub pieczenia pączków, które są lżejsze i bardziej lekkostrawne.

Kolejnym sposobem jest smażenie na głębokim tłuszczu, które paradoksalnie sprawia, że danie nie przesiąka znacznie olejem. Wystarczy jedynie odsączyć resztkę za pomocą ręcznika papierowego, aby pozbyć się nadmiaru. Smażenie w dobrze nagrzanej żeliwnej patelni wystarcza, by użyć niewielka ilość oleju, wystarczająca jedynie do nasmarowania wierzchniej warstwy naczynia. Dzięki temu zyskamy lżejsze i bardziej chrupiące danie.

Sos podajemy zawsze tuż przed podaniem placków, aby skórka nie namokła. W sezonie wiosennym i letnim wystarczy dodać nowalijki na sosie jogurtowym lub hummusem.

Placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym

Składniki:

300 g ziemniaków

cebula biała

szczypta soli

szczypta pieprzu

łyżeczka mąki ziemniaczanej

łyżeczka mąki pszennej

Sos pieczarkowy:

200 g pieczarek

śmietana kremówka 30%

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta cukru

średnia cebula

Jak zrobić placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym?

Ziemniaki dokładnie obieramy ze skórki. Następnie opłukujemy z nadmiaru skrobi i ścieramy na tarce o cienkich oczkach. Odsączamy nadmiar wody. Dodajemy przesmażona cebulę i doprawiamy solą i pieprzem. Wsypujemy mieszankę mąki ziemniaczanej i pszennej. Smażymy na rozgrzanej patelni przez minutę z każdej strony na złoty kolor. Przekładamy na ręcznik papierowy, aby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Pieczarki obieramy i kroimy na plasterki. Podsmażamy z cebulą i doprawiamy. Na koniec podlewamy śmietanką kremówką i dusimy przez około 10 minut. Placki polewamy sosem tuż przed podaniem, aby były chrupiące.

Placki ziemniaczane z sosem grzybowym

Składniki:

300 g ziemniaków

średnia cebula

szczypta soli

szczypta pieprzu

łyżeczka mąki pszennej

2 łyżeczki mąki ziemniaczanej

jajko

Sos grzybowy:

100 g mrożonych lub świeżych podgrzybków

100 g mrożonych lub świeżych maślaków

¼ kostki masła

ząbek czosnku

śmietana kremówka

Jak zrobić placki ziemniaczane z sosem grzybowym?

Ziemniaki typu C obieramy ze skórki i dokładnie myjemy z pozostałej skrobi. Ścieramy na tarce o dużych oczkach. Następnie przekładamy do miski i łączymy z podsmażoną wcześniej cebulą oraz mieszanką mąk. Całość odsączamy w razie potrzeby z nadmiaru wody. Smażymy na rozgrzanej patelni przez minutę z każdej ze stron. W międzyczasie przygotowujemy sos grzybowy. Grzyby dusimy na patelni lub w rondelku z kawałkiem masła. Dodajemy starty czosnek. Podsmażamy przez parę minut i na koniec wlewamy śmietankę kremówkę. Gotujemy przez 2-3 minuty, aż sos zgęstnieje – możemy go podawać zarówno z kawałkami grzybów, jak i zmiksowany.

Placki ziemniaczane z sosem warzywnym

Składniki:

300 g ziemniaków

jajko

łyżeczka mąki pszennej

łyżeczka mąki ziemniaczanej

szczypta soli

szczypta pieprzu

Sos warzywny:

marchewka

seler

cebula

śmietana 18%

Jak zrobić placki ziemniaczane z sosem warzywnym?

Ziemniaki obieramy ze skórki i obmywamy ze skrobi. Następnie ścieramy na tarce i osączamy nadmiar wilgoci. Łączymy z mąkami, jajkiem i doprawiamy do smaku. Smażymy na rozgrzanej patelni z olejem. Przekładamy na talerz wyłożony papierem do pieczenia, aby pochłonął nadmiar tłuszczu. W międzyczasie przygotowujemy sos warzywny – kroimy cienko warzywa w paseczki. Podsmażamy na oleju i doprawiamy solą i pieprzem. Pod koniec duszenia podlewamy śmietaną i mieszamy. Placki polewamy tuż przed podaniem.

