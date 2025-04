Spis treści

Reklama

Najczęściej wybierana wersja, która sprawdza się na obiad w formie miękkich plastrów mięsa, jak i szarpana w kawałkach do sałatki. Istotne jest, aby piec ją początkowo w 200 stopniach Celsjusza, a potem zmniejszyć do 180 stopni. Z wierzchu będzie miała chrupiącą skórkę, a w środku soczysta i miękka. Wykorzystaj rękaw do pieczenia, który zapobiegnie wysuszeniu i pozostawi wszystkie soki z mięsa wewnątrz. Idealnie smakuje w połączeniu z owocami – pomarańczami lub jabłkami.

Początkowo musisz przesmażyć wieprzowinę tak, aby zamknąć pory. Można obtoczyć ją w bułce tartej, mące lub zmielonych płatkach owsianych. Tak wstępnie przygotowana jest duszona w sosie własnym, grzybowym, musztardowym lub winnym. Klasycznie marynowana i gotowana z cebulą jest miękka i wyrazista w smaku. Jeżeli nie chcesz podawać z gęstym sosem zabielanym mąką, zmiksuj gotowane warzywa na parze lub z sosu i podaj w bardziej lekkostrawnej wersji.

fot. Adobe Stock

Nawet najlepszy kawałek podczas nieumiejętnego grillowania może być twardy i suchy. Wcześniejsze marynowanie w cebuli, czosnku, piwie lub winie może zapobiec temu problemowi. Należy rozgrzać brykiet równomiernie do momentu, aż pojawi się biały popiół. Rekomendowane są grille z pokrywą, które pozostawią przygotowywane mięso soczyste. Przedwczesne pieczenie na zimnym ruszcie będzie skutkować długim czasem pieczenia. Prawidłowy powinien wynieść 7 minut z każdej strony karkówki, przy założeniu, że każda z nich ma około 1,5 cm grubości.

Podobnie jak w przypadku grillowanej, kluczowym sposobem na idealną porcję mięsa jest dobre rozgrzanie patelni lub żeliwnego garnka. Płyn pozostanie w środku wieprzowiny i odpowiednio się wypiecze. Smaż około 5-7 minut z każdej strony. Wypróbuj metodę nocnego zmiękczania – przez 24 godziny pozostaw w lodówce w marynacie, aby nasiąkło przyprawami i innymi dodatkami. Ważny jest właściwy dobór mięsa do wybranej obróbki. Widoczne przerosty w tłustszym kawałku miękną i nadają smaku całości.

Ananasowa – pokrojony w kostkę ananas oraz sok zmiksowany z miąższem połącz z wyciśniętą pomarańczą i miodem. Kwasy znajdujące się w owocach pozwalają na szybszą obróbkę mięsa i nadają lżejszy, orzeźwiający smak. Dodatkowo podczas grillowania zachodzi proces karmelizacji, co dodatkowo tworzy chrupiącą, słodką skórkę. Imbirowa – starty korzeń połącz z sosem sojowym, świeżo zmielonym pieprzem i sokiem z limonki. Natarte mięso zyska na kruchości i azjatyckiego sznytu. Jeżeli nie lubisz zbyt ostrego posmaku imbiru, pozostaw jedynie płyn po wyciśnięciu miąższu, a resztę zbierz. Z whisky – warzona w dębowych beczkach odda smak do mięsa w zestawieniu z miodem i sosem BBQ na bazie śliwki. Alkohol w trakcie smażenia lub duszenia wyparuje pozostawiając aromat. Możesz zastąpić burbonem lub czerwonym winem.

fot. Adobe Stock

Wystarczy przestrzegać kilku zasad, aby wychodziła perfekcyjnie:

Po rozmrożeniu mięsa lub wyciągnięciu prosto z lodówki nie poddawaj od razu obróbce termicznej. Odstaw na godzinę do uzyskania temperatury pokojowej. To pozwoli na lepsze i równomierne wysmażenie.

do uzyskania temperatury pokojowej. To pozwoli na lepsze i równomierne wysmażenie. Po upieczeniu lub grillowaniu najlepiej przełożyć karkówkę do folii, aby odparowała w „saunie”. W ten sposób wierzch pozostanie chrupki i mięso nie wysuszy się zbyt szybko.

Wykorzystaj termometr do mięsa. Pozostawiając je lekko różowe będzie smaczniejsze i delikatniejsze. Utrzymując równomierną temperaturę zwiększasz swoje szanse na sukces.

Reklama

Zobacz też:

Masz ochotę na polędwiczki wieprzowe? Spróbuj w sosie grzybowym!