Dania, które możemy przygotować z ziemniaków ugotowanych z poprzedniego dnia z pewnością należą do tych najłatwiejszych. To pomysł na tanie danie obiadowe dla całej rodziny. Kotlety ziemniaczane przygotujesz też z surowych tartych odmian. Lubiane są za prostotę w wykonaniu i możliwość urozmaicania smaku.

Reklama

Kotlety ziemniaczane z sosem pieczarkowym

Składniki:

kilogram ziemniaków

¾ szklanki mąki pszennej

pęczek pietruszki

3 łyżeczki słodkiej papryki w proszku

łyżeczka soli

łyżeczka pieprzu czarnego

2 jajka

100 g pieczarek

śmietana 30%

oliwa z oliwek

Jak zrobić kotlety ziemniaczane z sosem pieczarkowym?

Ziemniaki obierz ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki. Następnie gotuj ziemniaki przez 20 minut. Przestudź i dodaj przesianą mąkę i jajka. Wymieszaj dokładnie masę i dopraw papryka słodka w proszku, sola, pieprzem i posiekaną pietruszką. Formuj kotlety i przełóż na rozgrzaną patelnię z oliwą z oliwek. Smaż przez około minutę z każdej strony. Odstaw na ręcznik papierowy, do odsączenia nadmiaru tłuszczu. W międzyczasie przygotuj sos pieczarkowy. Obrane i pokrojone pieczarki duś na maśle i stopniowo dolewaj śmietankę. Po 10 minutach sos jest gotowy. Przygotowane kotlety ziemniaczane polej sosem tuż przed podaniem, aby nie zmiękły za szybko.

Jakich ziemniaków użyć do placków ziemniaczanych?

Rodzaj ziemniaków jest istotny, jeżeli chcemy odnieść sukces przygotowując każdą potrawę. Idealne to te ogólnoużytkowe, które zachowują chrupiącą teksturę na zewnątrz, a wewnątrz są miękkie po ugotowaniu, czy smażeniu.

Typ B (odmiany Denar lub Vineta) mają odpowiednie właściwości – dobrze sprawdzają się nie tylko w przypadku kotletów ziemniaczanych. Świetnie wypadają jako baza do frytek lub chipsów.

Kotlety ziemniaczane z kiszoną kapustą

Składniki:

kilogram ziemniaków

¾ szklanki mąki pszennej

200 g kiszonej kapusty

2 łyżeczki mielonego kminku

2 łyżeczki estragonu

łyżeczka soli

łyżeczka pieprzu czarnego

2 jajka

łyżeczka masła

Jak zrobić kotlety ziemniaczane z kiszoną kapustą?

Ziemniaki obierz ze skórki i ugotuj w wodzie przez 20 minut do miękkości. Przeciśnij przez praskę lub utłucz na gładką masę. Dodaj przesianą wcześniej mąkę pszenną i dopraw kminkiem, estragonem, solą i pieprzem czarnym. Dodaj jajka. Całość wymieszaj i odstaw do wystudzenia. Kapustę kiszoną posiekaj i duś pod przykryciem przez około 5 minut. Dodajemy do masy ziemniaczanej i formujemy kotlety. Smażymy na maśle przez minutę z każdej strony. Możemy je serwować z sosem pieczarkowym lub koperkowym.

Jak długo smażyć kotlety ziemniaczane?

Wszystko zależy od rodzaju ziemniaków i sposobu ich obróbki. Nie należy ich przetrzymywać zbyt długo na patelni ze względu na szybkie zarumienienie i możliwość przypalenia.

Kotlety ziemniaczane na gotowanych ziemniakach – po przeciśnięciu przez praskę formujemy kotlety z dodatkami i smażymy przez minutę z każdej strony do zezłocenia.

Kotlety ziemniaczane na surowych ziemniakach – w przypadku placków ziemniaczanych lub kotletów należy dostosować proporcje warzywa i mąki, aby w dostateczny sposób mogła pochłonąć wilgoć z ziemniaka i nie naciągnąć tłuszczem.

Dlaczego kotlety ziemniaczane rozpadają się? 3 sposoby, jak tego uniknąć!

1. Podczas smażenia kotletów, nie przesuwaj po powierzchni patelni, w celu dołożenia następnych. Staraj się od razu zorganizować odpowiednie miejsce i poczekać do momentu, aż powierzchnia zarumieni się i będziesz mogła przewrócić jednym ruchem szpatułki na drugą.

2. Ugotowane ziemniaki odparuj tuż po ugotowaniu, aby usunąć nadmiar wilgoci. Po przeciśnięciu przez praskę nie formuj ciepłej masy. Dokładnie wystudź i potem kolejno dodaj przyprawy i inne dodatki. To zapobiegnie łamaniu się i pozostawianiu panierki przypieczonej do patelni.

3. Kotlety z tartych surowych ziemniaków nie rozpadną się, jeżeli nie będziemy nakładać zbyt dużej ilości masy. Należy pamiętać o dokładnym odsączeniu z wody i przetarciu ręcznikiem papierowym.

Reklama

Zobacz też:

Najlepsze przepisy na pieczone ziemniaki! Sprawdź koniecznie! Jak długo gotować ziemniaki, aby były idealne? To wcale nie takie oczywiste!