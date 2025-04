Wystarczy mąka pszenna, ziemniaki, jajko oraz farsz owocowy, aby przygotować knedle z truskawkami. Najlepiej przygotować je w sezonie i zamrozić. Sprawdź, jak przygotować elastyczne ciasto!

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej

szklanka mąki ziemniaczanej

2 jajka

szczypta soli

300 g truskawek

opakowanie cukru waniliowego

łyżeczka cynamonu

Przygotowanie

Mąkę pszenną łączymy razem z mąką ziemniaczaną i dodajemy rozkłócone jajka. Doprawiamy solą. Ciasto wyrabiamy przez około 10 minut, aby uzyskać elastyczne i delikatne ciasto. Truskawki podsmażamy z odrobiną cukru waniliowego i cynamonu. Ciasto rozwałkowujemy i wykrawamy za pomocą kubka niewielkie okręgi. Nakładamy odpowiednią ilość farszu i zamykamy brzegi ciasta. Wodę w garnku doprowadzamy do wrzenia i równomiernie układamy knedle. Gotujemy przez 3-4 minuty od wypłynięcia. Podajemy je z dodatkiem jogurtu lub podsmażamy na bułce tartej z cukrem.

Składniki:

2 szklanki mąki pszennej

2 jajka

250 g ugotowanych ziemniaków

szczypta soli

300 g truskawek

opakowanie cukru waniliowego

100 g sera białego chudego

Przygotowanie

Ziemniaki gotujemy w osolonej wodzie. Do przygotowania knedli najlepiej użyć tych z poprzedniego dnia. Ścieramy je na tarce lub przeciskamy przez praskę. Łączymy z twarogiem i przesianą wcześniej mąką. Dodajemy jajka i doprawiamy solą. Ciasto rozrabiamy w mikserze lub ręcznie do momentu, aż będzie delikatne i elastyczne, podobnie jak ciasto na pierogi. Truskawki dusimy z cukrem waniliowym przez około 2-3 minuty. Ciasto rozwałkowujemy i wykrawamy niewielkie okręgi. Nadziewamy farszem i gotujemy we wrzącej i osolonej wodzie przez 3 minuty od wypłynięcia. Podajemy je z wody lub ze śmietaną i cukrem.

Z bułką tartą – na patelni z odrobiną tłuszczu podsmażamy bułkę tarta na złoty kolor i doprawiamy cukrem i cynamonem. Zdejmujemy z ognia, gdy tylko zarumieni się.

Ze śmietaną – podajemy z gęstą śmietaną 18% lub ubitą na sztywno kremówką (30% lub 36%) Ta opcja jest idealna, gdy pozwolimy daniu przestygnąć, aby śmietana nie roztopiła się.

Z jogurtem naturalnym – polewamy jogurtem wymieszanym z cukrem lub pestkami słonecznika i dyni.

Z sosem owocowym – truskawki, maliny lub jagody miksujemy i polewamy knedle tuż przed podaniem.

Posypane chia i migdałami - podpraż na suchej patelni nasiona i płatki przez około minutę, aż się zarumienią. Powinnaś poczuć charakterystyczny, lekko orzechowy zapach.

Najlepszym wyborem są ziemniaki typu C, które zawierają najwięcej skrobi ze wszystkich odmian. Doskonale nadają się również do pyz, klusek śląskich czy puree. Do nich należą Bryza lub Gracja.

Ugotowane ziemniaki w osolonej wodzie lub upieczone w piekarniku doskonale nadają się do przygotowania knedli. Jeżeli chcesz uzyskać najlepsze efekty, wystarczy, że ugotujesz je dzień wcześniej. Będą lepiej formowały się w cieście, co da lepszą konsystencję i elastyczność.

