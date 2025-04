Jak zrobić placki ziemniaczane? Przepisów jest mnóstwo, ale ten podstawowy składa się z jajka, mąki pszennej lub ziemniaczanej, cebuli, soli i pieprzu. I oczywiście ziemniaków. Zobacz, jak przygotować chrupiące danie na wiele sposobów.

Spis treści:

Ziemniaki możesz zetrzeć na 2 sposoby. Jeśli oczekujesz puszystych placków w środku i chrupiących z zewnątrz, wybierz tarkę o małych oczkach. Pamiętaj, że trzeba odsączyć ziemniaki przed smażeniem – niwelowanie wilgoci zbyt dużym dodatkiem mąki ziemniaczanej sprawi, że całość będzie twarda i nieapetyczna.

Ziemniaki ścierane na dużych oczkach tarki są z reguły bardzo chrupiące i mniej wilgotne. Do ich przygotowania zużyjesz mniej mąki ziemniaczanej i pszennej w porównaniu do tych przyrządzonych na mniejszych oczkach tarki. Także smażenie potrwa krócej.

Składniki:

500 g ziemniaków,

3 cebule,

mąka pszenna lub ziemniaczana (ok. 3-4 łyżki),

duże jajko,

sól i pieprz do smaku.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki umyj i obierz ze skórki. Zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Cebulę pokrój w kosteczkę lub zetrzyj na tarce. Dodaj do ziemniaków, dopraw solą i pieprzem i wymieszaj. Przechyl miseczkę z masą pod niewielkim kątem, aby woda odpłynęła na dół. Odlej ją, a następnie dodaj jajko i mąkę. Wymieszaj dokładnie. Na patelni rozgrzej olej. Smaż po dużej łyżce placków po kilka minut z każdej strony.

fot. Jak zrobić placki ziemniaczane/Adobe Stock, wiftobi

Składniki:

300 g ziemniaków,

cebula biała,

cukinia,

jajko,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

łyżeczka mąka pszenna,

3 łyżeczki mąki ziemniaczanej,

olej rzepakowy do smażenia.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki dokładnie obierz ze skórki i umyj, pozbywając się nadmiaru skrobi. Następnie zetrzyj razem z cukinią na małych lub dużych oczkach tarki i odcedź z nadmiaru wody. Dodaj jajko, mąkę i dopraw solą oraz pieprzem. Rozgrzej olej na patelni i wylej porcję masy w odpowiednich odstępach, tworząc placki. Smaż placki ziemniaczane z cukinią przez 1,5-2 minuty z każdej strony na złoty kolor.

fot. Placki ziemniaczane z cukinią/Adobe Stock, dusiowa

Składniki:

300 g ziemniaków (najlepiej typu C),

cebula biała,

łyżeczka mąki ziemniaczanej,

2 łyżeczki mąki pszennej,

szczypta soli,

szczypta pieprzu,

olej do smażenia.

Sposób przygotowania:

Ziemniaki obierz ze skórki i opłucz pod bieżącą wodą. Zetrzyj na grubych oczkach tarki i odsącz wodę. Dosyp mąkę pszenną i ziemniaczaną. Dopraw solą i pieprzem. Smaż placki ziemniaczane na rozgrzanej patelni z olejem na złoty kolor.

Placki ziemniaczane nie rozpadną się, jeżeli podczas smażenia nie będziesz ich przesuwać po powierzchni patelni.

fot. Placki ziemniaczane bez jajka/Adobe Stock, Justyna

Do przyrządzenia klasycznych placków nadadzą się odmiany ziemniaków o mączystej strukturze – typ C. Zaliczają się do nich między innymi Ibis lub Gracja. Są sypkie i delikatne.

Po utarciu pozostaje niewielka ilość wody, którą wystarczy odsączyć. Na koniec dodatkowo przyłóż ręcznik papierowy, aby pozbyć się resztek wilgoci.

W 100g placków ziemniaczanych znajdziemy 166 kalorii. Ta potrawa nie należy do dań dietetycznych. Są głównie smażone na oleju rzepakowym, słonecznikiem lub smalcu, gdzie ostatni zwiększa chrupkość ziemniaków. Jeżeli chcesz zmniejszyć kaloryczność dania, wystarczy zamienić je na placki ziemniaczane z piekarnika. Dodatki w postaci śmietany, cukru lub gęstego sosu zastąp zaś jogurtem albo chudym białym serem.

Możemy je jeść zarówno na słodko, jak i na słono. Klasycznie podawane ze śmietaną i cukrem są smakiem dzieciństwa. To proste danie wzbogacone serkiem twarogowym i płatami łososia nabiera wykwintnego charakteru. Kolejną, jedną z najbardziej lubianych propozycji jest placek po zbójnicku na plackach ziemniaczanych z dodatkiem gulaszu wieprzowego na pomidorach. W sezonie wiosennym wykorzystaj nowalijki – rzodkiewki, botwinę lub szczypiorek. Śmietanę zastąp jogurtem greckim lub hummusem.

Niedokładne opłukanie ziemniaków pod wodą



Obrane ziemniaki należy przed starciem dokładnie opłukać, aby wstępnie pozbyć się resztek skrobi ziemniaczanej. Po starciu możesz zrobić to ponownie – ten zabieg sprawi, że będą chrupiące. Możesz też odsączyć wodę w inny sposób.

Brak osuszenia przed smażeniem



Kolejnym krokiem jest osuszenie masy za pomocą ręcznika papierowego – dzięki temu podczas smażenia unikniemy pryskania oraz absorbowania zbyt dużej ilości oleju lub smalcu.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 10.01.2020

