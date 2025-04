Przygotowanie: 90 min

Porcja: 340 kcal

Składniki na 6 porcji:

- duże udo indyka (ok. 1,3 kg)

- 25 dag pieczarek

- duża cebula

- 3 łyżki koncentratu pomidorowego

- 4 łyżki masła

- szklanka bulionu wołowego

- płaska łyżka mąki

- 4 łyżki posiekanej natki

- płaska łyżeczka suszonego tymianku

- sól, pieprz, cukier

Sposób wykonania:

1. Mięso opłucz, osusz, natrzyj solą i pieprzem oraz 3 łyżkami miękkiego masła. Ułóż w formie żaroodpornej. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz 40 minut w temperaturze 190 st.

2. W tym czasie obierz cebulę, posiekaj. Oczyść pieczarki, pokrój w cienkie plasterki. Na pozostałym maśle przesmaż pieczarki z cebulką. Zalej bulionem. Dodaj koncentrat pomidorowy, tymianek oraz sól, pieprz i cukier do smaku. Dokładnie wymieszaj. Doprowadź do wrzenia, zmniejsz płomień i gotuj sos 3–4 minuty. Następnie zagęść go mąką wymieszaną z 1/3 szklanki zimnej wody. Połowę sosu zmiksuj, wlej do sosu niezmiksowanego.

3. Mięso wyjmij z piekarnika, zalej całą porcją sosu pieczarkowego. Ponownie wstaw do piekarnika o tej samej temperaturze na kolejne 40 minut.

4. Gotowy udziec indyczy podawaj z pieczonymi plasterkami ziemniaków (oprószonymi słodką mieloną papryką, czosnkiem

granulowanym oraz solą) lub grubym makaronem albo ryżem ugotowanym na sypko. Potrawę udekoruj listkami bazylii. Posyp posiekaną natką.

