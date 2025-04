Jeśli zaplanowałaś już 12 potraw wigilijnych, pora przejść do menu na kolejne dni świąteczne. Na bożonarodzeniowym stole nie może zabraknąć wędlin. Pieczone mięso na święta to między innymi schab ze śliwką czy rolowany boczek. Zobacz, jak przygotować pyszny pieczony schab na święta, by był aromatyczny i soczysty.

Reklama

Spis treści:

Aby przygotować pyszny, soczysty schab na święta, wybierz ładny i chudy kawałek mięsa bez kości. Aby gotowy pieczony schab był aromatyczny i smaczny, powinien marynować się w przyprawach przez minimum 12 godzin. Dzięki temu będzie soczysty w środku, a jednocześnie lekko chrupiący i aromatyczny z zewnątrz.

Składniki:

ok. 1,5 kg schabu bez kości,

kilka łyżek sosu teriyaki,

kilka łyżek sosu Worcestershire,

2 łyżki musztardy,

4 łyżki miodu,

5 ząbków czosnku,

1 łyżka rozmarynu,

pół łyżeczki kminku.

Sposób przygotowania:

Schab zalej sosem Worcestershire i teriyaki. Musztardę rozmieszaj z miodem, glazurą posmaruj mięso. Wstaw schab do lodówki na minimum 12 godzin (np. na całą noc). Schab przełóż do formy do pieczenia, posyp kminkiem, pokrojonym czosnkiem i rozmarynem. Przykryj mięso folią aluminiową i piecz w temperaturze 180 stopni przez pierwsze 30 minut, następnie zmniejsz temperaturę do 140 stopni i piecz przez kolejne 1,5 - 2 godziny.

Schab możesz przed pieczeniem nafaszerować mieszanką cebuli, pieczarek oraz konfitury z żurawiny.

fot. Schab na święta/Adobe Stock, fahrwasser

Jeśli schab na święta chcesz podać do obiadu, odczekaj chwilę po upieczeniu, przełóż mięso na deskę i pokrój na porcje. Możesz także upiec je dzień wcześniej i pozostawić w lodówce na całą noc, a przed podaniem obiadu podgrzać kawałki mięsa na odrobinie oleju albo udusić na patelni w bulionie.

Do sosu, który wytopił się na dnie formy, wlej szklankę ciepłego białego wina lub bulionu, a następnie przelej do rondelka, zbierz smak, zredukuj, dopraw solą i dodaj odrobinę śmietanki do sosów. Jeśli lubisz gładkie sosy – przetrzyj przez sito.

Gotowy schab możesz wykorzystać także jako wędlinę i podawać do świątecznej sałatki. Możesz to zrobić także na półmisku wędlin, aby goście sięgali po mięso w dowolnej chwili. Jak przerobić świąteczny schab na pyszną wędlinę?

Po upieczeniu dobrze ostudź mięso, następnie wstaw do lodówki, a potem krój wedle życzenia. Najlepiej przechowuj mięso w szczelnie zamkniętym pojemniku albo folii spożywczej. Dzięki temu nie tylko nie będzie się psuło, ale także nie będzie oddawać swojego zapachu innym potrawom (np. deserom). Taki pieczony schab można przechowywać przez tydzień w lodówce.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Doroty Dardzińskiej. Pierwotnie został opublikowany 28.10.2010.

fot. Schab na święta jako wędlina/Adobe Stock, vaaseenaa

Reklama

Zobacz inne przepisy na mięso i ryby na Boże Narodzenie: