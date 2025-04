Na rynku jest mnóstwo różnego rodzaju przypraw. Marki prześcigają się w nazwach: pikantna, ostra, piekąca, diabelska, klasyczna, ziołowa. Kosztują zazwyczaj kilka, kilkanaście złotych. Bez względu na to, jakimi terminami reklamują się firmy, podstawa każdej przyprawy jest identyczna: duża ilość soli, pieprz, czosnek, gorczyca, cukier. Ziołowe przyprawy dodatkowo zawierają najczęściej oregano, bazylię, majeranek i kminek a pikantne: chilli i kwas cytrynowy. Kiedy próbujemy przygotować mięso na grilla zużywamy cały słoiczek takich przypraw aby poczuć jakikolwiek smak. Wszystko dlatego, że ich skład to w większości tanie „wypełniacze” o najwyżej średnich walorach smakowych. Droższe przyprawy nadające wyjątkowy aromat i smak zazwyczaj znajdują się w tego typu mieszankach w ilościach śladowych. Co więc należy zrobić, aby w pełni cieszyć się smakiem przygotowywanego przez nas mięsa?

Własna przyprawa do grilla

Przygotowanie własnej przyprawy do grilla ma trzy niepodważalne zalety: po pierwsze jest to opcja tańsza: kupujemy opakowania ulubionych przypraw, mieszamy „po swojemu” wsypujemy do oddzielnego słoika i mamy zapas na cały sezon grillowy. Po drugie: wiemy doskonale co i w jakich proporcjach znajduje się w naszej mieszance. Po trzecie przy użyciu przyprawy własnej roboty uzyskujemy efekt idealnie odpowiadający naszym podniebieniom.

O przyprawach dla zielonych

Podstawę każdej przyprawy grillowej tworzą oczywiście znane nam dobrze: sól i pieprz. Często znajdują się też w niej nie mniej popularne: papryka słodka, bazylia, oregano i czosnek. Co jeszcze możemy dodać, aby uzyskać pożądaną mieszankę?

Kurkuma – nadaje piękny, żółty kolor, ma zapach podobny do pieprzu i delikatny „imbirowy” smak,

kolendra – przyprawa o korzennym aromacie i lekko piekącym smaku,

gorczyca – ma charakterystyczny, gorzkawy smak; znana jest głównie z zastosowania w produkcji musztard,

chili – nadaje pikantny smak; jeśli lubisz ostre potrawy dodaj chili zamiast pieprzu,

gałka muszkatołowa – charakteryzuje ją świeży, korzenny aromat i intensywny, słodkawy smak,

kardamon – dobra propozycja, jeśli chcemy uzyskać pikantną mieszankę; ma intensywny, korzenny smak z nutką kamfory,

rozmaryn – ma orzeźwiający, gorzkawo-korzenny smak, nieco cierpki,

cząber – charakteryzuje się silnie korzennym zapachem, w smaku przypomina pieprz.

To oczywiście tylko kilka propozycji. Naprawdę warto eksperymentować z różnymi smakami – być może nawet jeszcze nie wiesz, jak pyszne może być mięso z grilla!