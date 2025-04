Burgery wołowe z grilla to doskonała alternatywa dla karkówki i szaszłyków. Aby burger był pyszny i soczysty, powinien mieć około 1,5-2 cm grubości - jeśli będzie cieńszy, to podczas grillowania może stać się suchy, a gdy będzie grubszy, może się przypalić z wierzchu, a pozostać surowy w środku.

Klasyczny przepis na burgery wołowe to tylko mięso, sól i pieprz. Smak wołowiny doskonale podkreśli jednak odrobina musztardy, sos sojowy, ocet balsamiczny albo sos worcestershire. Co więcej, te dodatki sprawią, że burgery staną się bardziej soczyste. Opcjonalnie do mięsa możesz dodać suszony czosnek i świeżą cebulę.

Przepis na burgery wołowe z grilla

Składniki:

600 g mielonego mięsa wołowego (np. antrykotu),

2 łyżeczki musztardy,

1 łyżka sosu sojowego,

szczypta suszonego czosnku,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Mięso włóż do miseczki. Dodaj musztardę, sos sojowy, suszony czosnek oraz sól i pieprz. Mięso wyrób dłońmi. Uformuj 4 okrągłe, obowiązkowo płaskie burgery (każdy po około 150 g). Kładź je na mocno rozgrzany ruszt. Przewróć na drugą stronę dopiero wtedy, gdy mięso można bez problemu podnieść łopatką - jeżeli przywiera, daj mu jeszcze chwilę czasu. Nie obracaj ich kilkukrotnie - to spowoduje, że mięso stanie się suche. Burgery wołowe z grilla podawaj od razu z ulubionymi dodatkami.

Z czym podać burgery wołowe z grilla?

Burgery wołowe z grilla możesz podawać klasycznie w bułce (pszennej lub razowej) z dodatkiem świeżej sałaty, pomidora, korniszonów lub kiszonych ogórków, czerwonej cebuli i ulubionych sosów, np. sosu czosnkowego.

Świetnie smakują również z pieczonymi ziemniakami albo batatami z grilla.

