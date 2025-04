Gulasz wieprzowy przygotowywany na bazie schabu, szynki lub łopatki ma delikatną i gęsta konsystencję. W połączeniu z grzybami, warzywami, a nawet owocami świetnie sprawdza się na obiad w chłodniejsze dni. Sprawdź nasze przepisy na gulasz wieprzowy!

Gulasz wieprzowy z warzywami: przepis

Oto składniki na gulasz wieprzowy z warzywami:

4 łyżki mąki pszennej

szczypta soli

pół kilo schabu

2 łyżki masła

2 szklanki wody

puszka pomidorów

3 pomidory

3 marchewki

mały seler naciowy

średnia cebula

suszone oregano

liść laurowy

garść posiekanej pietruszki

Jak zrobić gulasz wieprzowy z warzywami?

Mięso dokładnie obtaczamy w mące, soli oraz pieprzu. Rozpuszczamy masło na rozgrzanej patelni i podsmażamy mięso przez 10 minut do zbrązowienia. Wcześniej pokrojone kawałki schabu wkładamy do rondla z wodą oraz resztą składników. Całość gotujemy przez 50 minut razem z pokrojonymi na mniejsze kawałki warzywami. Doprawiamy ziołami i przyprawami. Do gulaszu dodajemy mąkę i zagęszczamy całość. Tak przygotowany gulasz wieprzowy serwujemy z puree ziemniaczanym i posiekaną pietruszką.

Gulasz wieprzowy z grzybami: przepis

Oto składniki na gulasz wieprzowy z grzybami:

łyżka oliwy z oliwek

średnia cebula

200 g pieczarek

300 g mięsa wieprzowego

łyżka sproszkowanej papryki słodkiej

2 łyżki koncentratu pomidorowego

Jak zrobić gulasz wieprzowy z grzybami?

Podsmażamy na oleju posiekaną wcześniej cebulę. Następnie dodajemy pieczarki, pokrojoną w kostkę wieprzowinę oraz paprykę. Smażymy przez 7-8 minut do zbrązowienia. Dodajemy koncentrat pomidorowy i całość zalewamy wodą. Dusimy przez 30-40 minut na wolnym ogniu do miękkości. Tak przygotowany gulasz wieprzowy idealnie smakuje z kwaśną śmietaną.

Gulasz wieprzowy z szynki: przepis

Oto składniki na gulasz wieprzowy z szynki:

kilogram szynki wieprzowej bez kości

5 łyżek mąki pszennej

łyżeczka soli

szczypta pieprzu

3 łyżki oliwy z oliwek

3 szalotki

pół pora

3 ząbki czosnku

pół szklanki białego wina

2 średnie marchewki

szklanka wywaru warzywnego

2 ziemniaki

puszka pomidorów

łyżka octu

liść laurowy

bazylia, oregano

Jak zrobić gulasz wieprzowy z szynki?

Najpierw kroimy mięso z szynki na mniejsze kawałeczki i obtaczamy je w mące, soli i pieprzu. Rozgrzewamy oliwę z oliwek w dużym rondlu i obsmażamy mięso do zbrązowienia. Przekładamy na talerz. Dodajemy posiekanego pora, szalotki oraz czosnek, dolewając pod koniec wino. Pokrojone w plastry marchewki, pomidory i ziemniaki dokładamy do całości. Zalewamy wywarem, i dosypujemy zioła. Dusimy na małym ogniu przez 30-40 minut do miękkości. Tak przygotowany gulasz wieprzowy idealnie smakuje z grzanką i kwaśną śmietaną.

