Gulasz to tradycyjne danie kuchni węgierskiej, ale ogromną popularnością cieszy się w całej Europie. Klasyczny gulasz składa się z cebuli, dużej ilości papryki (która jest przecież znakiem rozpoznawczym dań z Węgier), a także mięsa - wołowiny, wieprzowiny, cielęciny, baraniny, indyka, królika lub kurczaka. Gulasz musi mieć dużą ilość sosu, a serwowany jest najczęściej z pieczywem lub kaszą. Kuzynką tego dania jest smakowita zupa gulaszowa, która różni się konsystencją, ale bazuje na tych samych składnikach.

Przepis na gulasz wieprzowy

Oto składniki na gulasz wieprzowy:

80 dag wieprzowiny,

3 cebule,

2 puszki krojonych pomidorów,

3 papryki,

5 ząbków czosnku,

1/2 szklanki bulionu,

2 łyżki ostrej papryki,

łyżka słodkiej papryki,

5 dag masła,

łyżka mąki,

sól,

pieprz.

Jak zrobić gulasz wieprzowy? Mięso wieprzowe opłucz, osusz, pokrój w kostkę. Paprykę umyj, pozbaw nasion i pokrój w paski. Cebulę obierz i posiekaj, ząbki czosnku obierz i rozgnieć. Wieprzowinę oprósz mąką i przesmaż na połowie masła. Wlej bulion i duś pod przykryciem 20 minut.

Na reszcie masła podsmaż paprykę z drobno posiekaną cebulą i rozgniecionym czosnkiem. Dodaj do mięsa razem z pomidorami wraz z zalewą, papryką słodką i ostrą, duś przez 30 minut. Dopraw węgierski gulasz solą oraz pieprzem, podgrzewaj jeszcze 10 minut.

Przepis na gulasz wołowy

Oto składniki na gulasz wołowy:

1 kg wołowiny,

olej,

cebula,

2 ząbki czosnku,

łyżka mąki,

3/4 l bulionu,

szklanka czerwonego wytrawnego wina,

listek laurowy,

3-4 ziarna ziela angielskiego,

15 dag cebuli,

2 łyżki masła,

łyżeczka cukru,

20 dag małych pieczarek,

sól,

pieprz.

Jak zrobić gulasz wołowy? Mięso pokrój w dużą kostkę, cebulę i czosnek obierz oraz posiekaj. Oprósz pieprzem, zrumień na oleju. Chwilę przesmaż, oprósz mąką. Przełóż do rondla, podlej gorącym bulionem i winem. Dodaj listek laurowy i ziele angielskie, duś przez 2,5 godziny.

Połowę masła rozpuść na patelni, dodaj cukier, przesmaż obrane cebule, dodaj do gulaszu wołowego. Pieczarki oczyść, obsmaż na maśle, dodaj do mięsa. Całość posól, duś jeszcze 15 min, dopraw do smaku.

Przepis na gulasz wegetariański

Oto składniki na gulasz bez mięsa:

60 dag fasolki szparagowej,

kawałek ostrej papryczki,

3 łyżki masła,

3 łyżki tartej bułki,

15 dag sera feta,

sól,

cukier,

pieprz.

Jak zrobić gulasz bez mięsa? Fasolkę dokładnie umyj, oczyść. Wrzuć na lekko osolony i posłodzony wrzątek. Gotuj przez 7 minut, aby nieco zmiękła. Wyjmij osącz.

Papryczkę przekrój, oczyść z nasionek, drobno posiekaj. Na patelni rozpuść masło, chwilę przesmaż na nim papryczkę. Dodaj tartą bułkę, zrumień.

Na patelnię włóż fasolkę, delikatnie wymieszaj z tartą bułką. Na wierzchu gulaszu połóż kawałki sera, całość lekko podgrzej, oprósz pieprzem. Przed podaniem gulasz wegetariański możesz lekko skropić octem balsamicznym.

