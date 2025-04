Czas przygotowania: 30 min

Stopień trudności: Średnie

Składniki:

50 dag swieżych grzybów,

1 cukinia,

2 pomidory,

1 cebula,

2 ząbki czosnku,

2 marchewki,

4 liście selera naciowego,

2 łyżki masła,

1/2 pęczka szczypiorku.

Przygotowanie:

Zeszklić na maśle posiekaną cebulę i zmiażdżony czosnek. Grzyby pokroić i dodać do cebuli, razem dusić aż do odparowania powstałego sosu. Pomidory sparzyć wrzątkiem aby zdjąć skórkę, pokroić je na kawałki. Cukinię pokroić w dużą kostkę, marchew w plasterki. Liście selera drobno posiekać. Tak przygotowane warzywa dodać do grzybów, doprawić solą i pieprzem i dusić, aż cukinia będzie miękka. Już na talerzach posypać szczypiorkiem posiekanym. Podawać z ciemnym pieczywem.