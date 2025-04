Stopień trudności: Średnie

Składniki:

główka luźnej kapusty

80 dag mięsa mielonego

20 dag ryżu

jajko

2 cebule

sól

pieprz

cukier

2 kostki bulionowe

duży koncentrat pomidorowy

Reklama

Przygotowanie:

1. Z kapusty wytnij głąb.

2. Kapustę włóż do garnka z wrzątkiem i gotuj 10 minut.

3. Wyjmij, zdejmij wierzchnie liście, pozostałą kapustę włóż ponownie do garnka na 10 minut.

4. Czynność powtarzaj aż do ostatnich liści.

5. Z liści zetnij zgrubiały główny nerw.

6. Do mięsa dodaj posiekaną cebulę, jajko i surowy ryż, dopraw i wyrób masę.

7. Farsz nakładaj na liście kapusty, formuj gołąbki.

8. Na dnie garnka połóż parę liści kapusty i układaj na nich ściśle gołąbki (można układać warstwowo).

9. Zalej bulionem z kostek rozpuszczonych w wodzie po gotowaniu kapusty.

10. Gotuj 40 minut.

11. Do sosu od gołąbków dodaj koncentrat, dopraw do smaku.