Przepis na gołąbki nie wydaje się być skomplikowany - to przygotowanie farszu z mięsa i ryżu, a potem owinięcie go liśćmi kapusty. Oprócz klasycznych gołąbków z ryżem (koniecznie w sosie pomidorowym!) istnieją jednak również inne wariacje. Chcesz przyrządzić gołąbki inaczej niż zwykle? Znudziły ci się już gołąbki tradycyjne? Polecamy gołąbki bez zawijania, gołąbki z czerwonej kapusty, gołąbki z rybnym farszem, gołąbki z kaszą gryczaną, a także gołąbki z kapusty włoskiej!

Przepis na gołąbki z kapusty włoskiej

Jak zrobić gołąbki z mięsem, ale obłożone kapustą włoską? Ten przepis nie zakłada użycia ryżu! Oto składniki:

duża główka kapusty włoskiej (ok. 1,3 kg),

70 dag mięsa mielonego,

jajko,

czerstwa kajzerka,

3 średnie cebule,

olej,

1/2 szklanki mleka,

2 szklanki bulionu,

szklanka gęstego przecieru pomidorowego,

liść laurowy,

natka pietruszki,

marchewka,

ziele angielskie,

sól,

pieprz.

Przygotowanie gołąbków z mięsem i włoską kapustą rozpocznij od oczyszczenia kapusty z zewnętrznych liści i wycięcia głąba. Kapustę włóż (wycięciem do góry) do dużego garnka z gotującą się wodą. Stopniowo zdejmuj zblanszowane liście. Zetnij z nich zgrubienia.

Czerstwą bułkę namocz w mleku. Cebulę posiekaj, zrumień. Wymieszaj mięso z cebulą, odciśniętą bułką i jajkiem. Dopraw farsz solą, pieprzem. Jeśli masz ochotę, możesz użyć też innych przypraw. Wyrób na gładką masę.

Na liście nakładaj porcje farszu i zawijaj gołąbki. Dno dużego garnka wyłóż pozostałymi liśćmi kapusty. Ułóż ciasno gołąbki zwinięciem do dołu. Dodaj liście laurowe i ziele angielskie. Zalej bulionem. Posyp startą marchewką i natką.

Gołąbki gotuj pod przykryciem na małym ogniu mniej więcej godzinę. Na koniec zalej przecierem pomidorowym i duś jeszcze 15 minut.

Przepis na gołąbki bez zawijania

Jak zrobić gołąbki bez zawijania? Oto składniki:

20 dag białej kapusty,

10 dag płatków jęczmiennych,

50 dag mięsa mielonego,

jajko,

sól i pieprz do smaku

Na sos pomidorowy do gołąbków:

2-3 łyżeczki koncentratu pomidorowego,

250 ml wywaru warzywnego.

Kapustę drobno poszatkuj, zalej wrzącą wodą i pozostaw na 10 minut. Dobrze odciśnij z nadmiaru wody. Mięso połącz z kapustą i płatkami, dopraw delikatnie solą i pieprzem. Uformuj 8 kotlecików, podsmaż na oleju.

Gołąbki bez zawijania przełóż do żaroodpornego naczynia polej sosem (wywarem wymieszanym z koncentratem), przykryj folią aluminiową i wstaw na 30 minut do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. Gołąbki bez zawijania gotowe!

Gołąbki inaczej

Poniżej znajdziesz jeszcze 17 inspiracji: gołąbki tradycyjne, gołąbki rybne, gołąbki z kaszą gryczaną, gołąbki wegetariańskie, gołąbki z czerwoną kapustą, gołąbki z sałaty, gołąbki w sosie cebulowym, a także gołąbki Magdy Gessler z grzybowym farszem.

