Gnocchi znane od pokoleń we Włoszech cieszy się popularnością również wśród Polaków jako kopytka. Podawane razem z gęstymi, kremowymi sosami lub warzywami, są idealnym pomysłem na rodzinny obiad. Przyrządzane z ziemniaków, z dodatkiem dyni lub szpinaku zyskują uznanie wśród wielu smakoszy – sprawdź nasze przepisy na gnocchi!

Reklama

Gnocchi ze szpinakiem: przepis

Oto składniki na gnocchi ze szpinakiem:

500 g gotowych gnocchi

2 łyżki masła

2 ząbki czosnku

3 łyżki mąki

szklanka mleka

garść świeżego szpinaku

szczypta soli

szczypta pieprzu

garść startego żółtego sera

Jak zrobić gnocchi ze szpinakiem?

Gotujemy gnocchi zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Odcedzamy i odkładamy do garnka. Rozgrzewamy masło na patelni i podsmażamy razem z posiekanym czosnkiem. Dosypujemy mąkę i tworzymy lekką zasmażkę. Dolewamy mleko i mieszamy co jakiś czas pilnując, aby się nie przypaliło. Dodajemy świeży szpinak i mieszamy. Doprawiamy solą i świeżo zmielonym pieprzem. Tak przygotowane gnocchi serwujemy na ciepło z dodatkiem startego żółtego sera.

Gnocchi z sosem: przepis

Oto składniki na gnocchi z sosem:

3 łyżki oliwy z oliwek

łyżka posiekanej pietruszki

gałązka rozmarynu

garść bazylii

średnia cebula

4 ząbki czosnku

puszka pomidorów

szczypta soli

szczypta pieprzu

3 łyżki śmietany 18%

500 g gotowych gnocchi

5 kuleczek mozzarelli

Jak zrobić gnocchi z sosem?

Rozgrzewamy patelnię i wlewamy oliwę z oliwek. Podsmażamy posiekaną pietruszkę, rozmaryn, bazylię, posiekany czosnek i cebulę. Na patelnię wykładamy ugotowane wcześniej gnocchi i smażymy przez 10 minut. Doprawiamy solą i pieprzem. Całość zalewamy śmietaną i dokładamy kuleczki mozzarelli. Dusimy przez około 8 minut do roztopienia. Tak przyrządzone gnocchi podajemy z dodatkiem ćwiartki cytryny do skropienia całości.

Gnocchi z dyni: przepis

Oto składniki na gnocchi z dyni:

300 g dyni

3 szklanki mąki

2 jajka

szczypta soli

szczypta pieprzu

szczypta gałki muszkatołowej

3 łyżki masła

5 listków szałwii

Jak zrobić gnocchi z dyni?

Dynię myjemy i dokładnie obieramy ze skórki. Przyprawiamy solą i pieprzem. Układamy na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Rozgrzewamy piekarnik do 190 stopni Celsjusza i zapiekamy przez godzinę. Po tym czasie odkładamy dynię do wystygnięcia. Ugniatamy ją za pomocą widelca, dodajemy, sól, pieprz i gałkę muszkatołową. Dodajemy mąkę do całości. Kształtujemy porcje gnocchi tak, aby przypominały małe kopytka. Gotujemy je w gorącej, osolonej wodzie przez 10 minut od wypłynięcia. Tak przyrządzone gnocchi możemy podawać z kremowym sosem lub posypane startym parmezanem.

Reklama

Zobacz inne przepisy na obiad