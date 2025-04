Gęsina to rarytas wśród drobiowych mięs. Mimo, że sięgamy po nią przez cały rok to główny sezon na gęsinę rozpoczyna się już we wrześniu i trwa do grudnia. Apogeum zakupów jest listopad, kiedy 11 dnia miesiąca obok Święta Niepodległości przypada dzień Św. Marcina, niosący z sobą długą tradycję spożywania gęsiny.

Coraz częściej ten rodzaj mięsiwa pojawia się także na polskich stołach w czasie Bożego Narodzenia, ubarwiając świąteczne menu wykwintnym smakiem, głęboko zakorzenionym w polskiej tradycji kulinarnej.

Historia i właściwości gęsiny

Polacy hodowali gęsi i delektowali się ich smacznym mięsem już w XVII wieku. Nie dość, że gęsina jest wyjątkowo smaczna, to także zasobna w białko, składniki mineralne oraz witaminy A, z grupy B i E. Wbrew obiegowym opiniom mięso gęsi posiada niską zawartość tłuszczu i cholesterolu. Co ważne, zawiera ono kwasy CLA (sprzężone kwasy linolowe), które mają zdolność do redukowania tkanki tłuszczowej, zwiększania masy mięśniowej i poprawy przemiany materii. Dla osób odchudzających się i dbających o linię mięso to powinno być stałym elementem diety żywieniowej.

Co przyrządzić z gęsiny?

Gęsina to delikatne mięso o wyrazistym smaku. Przypadnie do gustu nawet najbardziej wybrednym smakoszom. Mięso gęsi znajduje w kuchni zastosowanie podobne jak inne mięsa drobiowe. Świetnie nadaje się do pieczenia i faszerowania. Do popularnych potraw należy gęś faszerowana jabłkami czy pomarańczami.

Z gęsiny można przygotowywać wywary, spożywać porcje gotowane oraz robić gulasze. Cząstki gotowanej piersi dodadzą aromatu sałatkom warzywnym, makaronowym i ryżowym. Z daniami z gęsiny bardzo dobrze komponują się dodatki pieczonych lub surowych owoców słodko-kwaśnych (jabłka, gruszki, śliwki, morele, figi), sosów owocowych, żurawiny, grzybów lub czerwonego półwytrawnego wina.

Dobrą oprawą będą także ciemne sosy: pieczeniowy, myśliwski i z zielonym pieprzem.

