Galette przygotowane na kruchym cieście z dodatkiem mozzarelli to doskonała przekąska na spotkaniu ze znajomymi. Kolorowe warzywa, i aromatyczny boczek doskonale współgrają - sprawdźcie nasz przepis!

Galette z warzywami na kruchym cieście

Oto składniki na galette z warzywami na kruchym cieście:

cukinia

150 g boczku

opakowanie mozzarelli

papryka czerwona

papryka zielona

papryka żółta

jajko

sól

pieprz

opakowanie ciasta kruchego

Jak zrobić galette z warzywami?

Kruche ciasto układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Pokrojoną mozzarellę kładziemy na ciasto. Plastry cukinii dodajemy tak, aby pozostawić ok. 4-5 cm brzegi. Pokrojoną w drobną kostkę paprykę układamy kolejno: czerwoną, żółtą i zieloną. Na wierzch składamy rozetki z boczku. Doprawiamy całość solą i pieprzem. Boki ciasta zawijamy do środka. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza na 40 minut. Tak przygotowane galette możemy podawać z sosem czosnkowym lub pomidorowym.

