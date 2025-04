Stopień trudności: Łatwe

Składniki:

1/2 kg suchej fasoli Jaś (dużej)

1/2 kg kiełbasy

3 czubate łyżki przecieru pomidorowego

1 łyżeczka cukru

sól

pieprz

majeranek

papryka słodka i ostra

2 ząbki czosnku

2 cebule

olej do smażenia

Przygotowanie:

1. Fasolę umyj i zalej zimną wodą (wody powinno być dwa razy tyle, co fasoli), zostaw na noc.

2. Następnego dnia gotuj w tej samej wodzie, na małym ogniu pod przykryciem, aż do miękkości (przez około godzinę).

3. 4 łyżki ugotowanych ziaren fasoli zmiksuj.

4. Kiełbasę pokrój na plasterki i usmaż, dodając pod koniec pokrojoną cebulę.

5. Do fasoli dodaj miazgę z ziaren, koncentrat, cukier, podsmażoną kiełbasę z cebulą razem z tłuszczem i całość dokładnie zamieszaj.

6. Zagotuj. Przypraw na pikantnie (dodaj paprykę, pieprz, dużo majeranku i dosól do smaku).

7. Gotuj jeszcze przez 10-15 min.