Piersi z kaczki w naleśnikach

Ok. 60 dag piersi kaczki,

6 dymek,

12 placków naleśnikowych o średnicy ok. 15 cm,

mały surowy ogórek,

po kilka łyżek gotowych sosów: śliwkowego i Hoisin,

kieliszek wytrawnego czerwonego wina,

2 łyżki sosu sojowego,

łyżeczka cukru

Umyte i dokładnie osuszone piersi kacze natrzeć marynatą z cukru rozpuszczonego w sosie sojowym wymieszanym z winem, ułożyć na sitku. Gdy obeschną, ułożyć je na metalowej siatce w piekarniku rozgrzanym do 190°C i piec po 30 min z każdej strony. Potem obniżyć temperaturę do ok. 160°C i dopiec kaczkę, często ją obracając. Chrupiącą skórkę i mięso pokroić na małe kawałki, przełożyć na półmisek. Obok postawić talerz z plackami naleśnikowymi oraz miseczki ze starannie umytymi i pokrojonymi na ćwiartki dymkami z krótkim szczypiorem oraz ogórkami pokrojonymi w słupki. Każdy sam będzie nakładał na placki po parę kawałków mięsa, warzyw oraz trochę sosów i zwijał dla siebie krokiety.

Kurczak z woka

30 dag piersi kurczaka (bez skóry),

10 dag pędów bambusa (z puszki),

5 suszonych chińskich grzybów,

po strąku zielonej i czerwonej papryki,

cebula,

4 łyżki oleju,

7-8 dag orzechów nerkowca,

2 plasterki korzenia imbiru,

2 ząbki czosnku ,

1/2 białka jajka kurzego,

po 2 łyżeczki mąki ziemniaczanej i soli,

łyżeczka cukru

Mięso umyć, osuszyć, pokroić w paski, starannie wymieszać z drobniutko posiekanym imbirem i 1/4 łyżeczki soli, oprószyć przesiewaną przez sitko łyżeczką mąki ziemniaczanej, pokryć lekko ubitym białkiem i odstawić na 20 min. Grzyby wymoczyć w gorącej wodzie, osączyć, odciąć ogonki, a kapelusze pokroić w paski. Oczyszczoną z gniazd nasiennych paprykę, cebule i osączone z zalewy pędy bambusa pokroić w cienkie plastry. Czosnek drobniutko posiekać. W woku lub głębokiej patelni rozgrzać 3 łyżki oleju i, mieszając, smażyć na nim mięso ok. 2 min, po czym przełożyć na talerz wyścielony papierowym ręcznikiem, by ociekło z tłuszczu. A w oczyszczonym woku rozgrzać łyżkę oleju i kolejno wkładać: czosnek, cebulę, paprykę, grzyby i pędy bambusa. Smażyć minutę, mieszając. Oprószyć solą i cukrem. Dodać mięso i orzechy nerkowca i, mieszając, smażyć wszystko jeszcze minutę. Podawać na gorąco z ryżem lub pieczywem.

Zupa z kurczakiem po syczuańsku

20 dag ugotowanego mięsa i litr wywaru z kurczaka,

2 garście suchego makaronu ryżowego w kształcie wstążek,

4 suszone chińskie grzyby,

ok. 25 dag pędów bambusa (z puszki),

2 dymki,

po łyżce mąki kukurydzianej i octu winnego,

jajko,

po łyżeczce gęstego przecieru pomidorowego i świeżo startego imbiru,

2 łyżki posiekanego grubego szczypioru,

sos sojowy,

pieprz, sól

Grzyby zalać gorącą wodą i moczyć 15 min, po czym odcedzić, pokroić na wąskie paski. Makaron zalać wrzątkiem, wymieszać, przykryć, po 10 min odcedzić. Do wrzącego wywaru z kurczaka dodać grzyby, pokrojone w paski mięso, osączone z zalewy i pokrojone pędy bambusa oraz imbir. Gotować na małym ogniu ok. 15 min, po czym dodać makaron, zaciągnąć zupę mąką kukurydzianą wymieszaną z niewielką ilością wody i, mieszając, zagotować. Zdjąć z ognia i, mieszając, dodać roztrzepane jajko, drobno posiekane dymki i przecier pomidorowy. Wymieszać i doprawić zupę sosem sojowym, octem winnym, pieprzem i solą. Przed podaniem posypać szczypiorem.

Kurczak z groszkiem

25 dag mięsa z piersi lub udek kurczaka,

5 białek,

2 łyżeczki mąki kukurydzianej,

4 łyżki rosołu drobiowego,

2-3 łyżki zielonego groszku,

2 łyżki oleju,

łyżka posiekanej cebuli,

2 łyżeczki sosu sojowego,

po łyżeczce cukru i soli

Mięso umyć, osuszyć, pokroić w kostkę (o bokach ok. 1 cm). Z jednego białka ubić pianę. Pod koniec ubijania powoli dodawać mąkę kukurydzianą wymieszaną z połową soli i ubijać chwilkę, po czym dodać mięso i wszystko wymieszać. Pozostałe białka wymieszać z resztą soli i dwiema łyżkami rosołu, ubijać 30 sekund, a potem przelać do miski. Ustawić miskę na garnku z mocno wrzącą wodą. Po 7 min gotowania przełożyć zawartość miski na ogrzany talerz i posypać wcześniej ugotowanym w posolonej wodzie i osączonym groszkiem. Na rozgrzanym na patelni oleju, mieszając, smażyć cebulę 30 sek. Dodać pozostały rosół, sos sojowy, cukier i wymieszać. Dołożyć kostki mięsa i smażyć, mieszając, jeszcze 30 sek. Następnie przełożyć wszystko z patelni na środek masy białkowej i od razu podawać.

Indyk w słodko-pikantnym sosie

40-50 dag piersi indyczej,

3-4 krążki ananasa z puszki,

4 połówki brzoskwiń z puszki,

duża cebula,

czerwony strąk papryki,

3 łyżki sosu sojowego,

kostka bulionowa,

po łyżeczce mąki ziemniaczanej i gotowej mieszanki przyprawowej do potraw chińskich,

łyżka ostrego sosu, np. chili,

3 łyżki oleju,

pieprz

Umyte mięso pokroić na kawałki (kęsy), zalać w salaterce sosami sojowym i chili wymieszanymi ze szczyptą pieprzu, wymieszać. Owoce z puszki pokroić tak jak mięso. Cebulę obrać, pokroić w cienkie półplasterki. Paprykę oczyścić z gniazda nasiennego i pokroić w cienkie paski. Kostkę bulionową rozpuścić w 1/4 l wrzątku, wystudzić, wymieszać z mąką ziemniaczaną, doprawić chińską mieszanką przypraw. Na rozgrzanym w dużej patelni lub woku oleju smażyć mięso 5-8 min, mieszając. Dołożyć paprykę, cebulę i mieszając, smażyć 2-3 min na ostrym ogniu. Dodać owoce, bulion i, mieszając, dusić 2 min od zawrzenia. Serwować z brązowym ryżem.