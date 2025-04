Dietetyczny obiad nie musi wcale być pozbawiony smaku! Kasia Bukowska prezentuje przepis na burgery drobiowe w wersji fit - nie zawierają wielu kalorii dzięki temu, że są pieczone w piekarniku. Mięso jest ułożone na świeżych warzywach, co sprawia że danie wygląda kolorowo i smacznie! Taki dietetyczny obiad to prawdziwa uczta dla podniebienia!

Składniki na burgery w wersji fit ze zdrową sałatką to:

500 g drobiowego mięsa (najlepiej z indyka),

2-3 ząbki czosnku,

nieduża cebula,

bułka grahamka namoczona w mleku lub wodzie,

marchewka lub nieduża cukinia,

2 garści mieszanki sałat,

300-400 g pomidorków koktajlowych,

2 zwykłe pomidorów,

ser mozzarella (najlepiej w wersji light),

garść czarnych oliwek,

kawałek ogórka,

chili,

sól,

pieprz,

oliwa,

ocet balsamiczny,

pęczek bazylii.

Bułkę odciśnij. Przełóż ją do miski. Czosnek zetrzyj na tarce wprost do naczynia, to samo zrób z cebulą. Ścieraj na drobnych oczkach! Teraz zetrzyj marchewkę (lub cukinię), dodaj mięso. Wszystko razem wymieszaj. Masę dopraw chili, pieprzem i solą. Burgery zagnieć na jednolitą, gładką masę. Posmaruj dłonie oliwą i uformuj kotlety. Piecz je w 200 stopniach C, aż będą porządnie zrumienione.

Dietetyczny obiad nie może istnieć bez sałatki! Pomidorki koktajlowe poprzekrawaj na połówki. Ogórka pokrój, do warzyw dorzuć oliwki (najlepiej bez siekania). Mozzarellę pokrój w kostkę i dołącz do sałatki wraz z posiekaną bazylią. Teraz pora na sól, pieprz, ocet balsamiczny i oliwę. Talerz wyłóż sałatą i pokrojonymi pomidorami, a na wierzch przełóż przygotowaną warzywną sałatkę. Na warzywach umieść burgera, którego również od góry możesz ozdobić ogórkiem i innymi warzywami. W końcu w dietetycznym obiedzie witamin nigdy za dużo!