Kurczak jest jednym z najczęściej wybieranych mięs przez wszystkich, również sportowców. Dania z kurczaka są proste do przygotowania, pozwalają na wiele kombinacji, a także są sycące, ale nie kaloryczne. Mięso nie wymaga długiej obróbki termicznej, dlatego jest to świetna opcja na szybki obiad. Kurczaka można przyrządzić na setki sposobów, a każdy będzie pyszny i wyjątkowy.

Dlaczego warto jeść mięso z kurczaka?

Kurczak jest nie tylko ogólnodostępny i stosunkowo tani, a także prosty do przyrządzenia w wielu kombinacjach. To mięso to również źródło zdrowia i zdrowej energii. Zawiera mało tłuszczu, za to mnóstwo pożądanych wartości odżywczych. Poznaj 5 powodów, dla których warto jeść kurczaka!

Mięso z kurczaka zawiera dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych z grupy NNKT Kurczak ma niewiele kalorii – to tylko około 100 kcal/100 g! (bez skóry) Kurczak zawiera mnóstwo witamin, zwłaszcza z grupy B, a także cynku, potasu i żelaza Mięso z kurczaka jest lekkostrawne i może być spożywane nie tylko na diecie, ale także przez osoby z wrażliwym układem trawiennym Kurczak zawiera mnóstwo pełnowartościowego białka – dlatego jest uwielbiany przez sportowców.

Dania z kurczaka – proste, szybkie i pyszne!

Spożywanie mięsa z kurczaka to samo zdrowie. W dodatku dania na bazie tego mięsa są pożywne, łatwe i szybkie do przygotowania, a także sycą na długi czas. Kurczaka można przyrządzać w całości lub jego części – tuszkę, udka, skrzydełka lub piersi. Jeśli nie masz pomysłu na obiad, wystarczy, że na patelni z odrobiną tłuszczu usmażysz części kurczaka przyprawione wedle upodobań (na słodko lub słono), bądź przyprawisz je Maggi i pieprzem. Mięso najlepiej smażyć pod przykryciem i na początku smażenia dodać wody – wówczas mięso będzie miękkie i soczyste, a także nie przypali się z zewnątrz, zanim nie będzie gotowe w środku. Mięso z kurczaka doskonale nadaje się także na gulasz – pokrojone na małe kawałki duś w rondelku pod przykryciem, dodając ulubione przyprawy. Gulasz z kurczaka to pomysł na pyszne danie na każdą okazję!

