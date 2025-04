Dania wigilijne to 12 klasycznych potraw, które przygotowujemy razem z rodziną. Czerwony barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami czy tradycyjny makowiec na cieście drożdżowym. Osoby na diecie bezglutenowej mogą wykorzystać w swoich potrawach mąkę gryczaną lub ryżową, która skutecznie zastąpi pszenną. Sprawdź nasze pomysły na doskonałe wigilijne dania!

12 potraw wigilijnych lista

Oto lista 12 potraw wigilijnych:

barszcz z uszkami

zupa grzybowa

kapusta z grochem

sałatka śledziowa

ryba po grecku

makowiec

kluski z makiem

kutia

kompot z suszu

sernik

makiełki

pierogi z kapustą i grzybami

Dania wigilijne bezglutenowe

Gryczane pierogi bez glutenu

Oto składniki na bezglutenowe pierogi gryczane:

300 g mąki gryczanej

150 g mąki ziemniaczanej

4 łyżki oleju

szczypta soli

szczypta cukru

300 ml wrzątku

suszone grzyby

300 g kiszonej kapusty

Jak zrobić bezglutenowe pierogi gryczane?

Mąkę gryczaną i ziemniaczaną wsypujemy do miski i łączymy z olejem i gorącą wodą. Doprawiamy solą i cukrem. Dokładnie wyrabiamy na gładką i elastyczną masę. Następnie rozwałkowujemy całość i wykrawamy krążki ciasta za pomocą szklanki. Następnie do każdego krążka wkładamy farsz z ugotowanej kiszonej kapusty i suszonych grzybów. Następnie wkładamy do wrzącej wody i gotujemy przez 3-4 minuty od wypłynięcia. Tak przygotowane pierogi możemy zamrozić.

Barszcz wigilijny bezglutenowy

Oto składniki na barszcz wigilijny bezglutenowy:

woda

100 g miodu płynnego

150 ml wina wytrawnego

300 ml soku z buraka ćwikłowego lub długiego

Szczypta cynamonu

3-4 goździki

anyż gwiaździsty

Jak zrobić barszcz wigilijny bezglutenowy?

Barszcz wigilijny możemy przygotować z gotowego zakwasu buraczanego, który przygotowaliśmy wcześniej zamiast zwykłego soku z buraka. Dolewamy miód płynny wytrawne wino, odrobinę wody oraz przyprawy: cynamon, anyż oraz goździki. Wszystko zagotowujemy przez 40 minut. Następnie przelewamy przez sitko i wekujemy w słoiku. Tak przygotowany barszcz możemy podawać z uszkami, do krokietów lub pierogów.

