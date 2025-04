Dania na Walentynki powinny zaskakiwać pomysłowością i odpowiednim doborem składników. Sycące na bazie kurczaka, makaronu lub ryb mogą być przygotowane w różnych formach. Nie należy zapominać również o deserze, który z pomocą naszego przepisu przygotujesz w niecałe 20 minut!

Dania na Walentynki z kurczaka

Paczuszki z ciasta francuskiego z kurczakiem

Oto składniki na dania na Walentynki z kurczaka:

· opakowanie ciasta francuskiego

· 2 piersi z kurczaka

· garść pomidorków koktajlowych

· posiekana pietruszka

· szczypta soli

· szczypta pieprzu

· żółtko

Jak zrobić dania na Walentynki z kurczaka?

Opakowanie ciasta francuskiego rozkładamy i dzielimy na 4 części. Smarujemy żółtkiem brzegi. Układamy piersi z kurczaka, które doprawiamy wcześniej szczyptą soli i pieprzu. Wcześniej możemy je lekko podsmażyć. Dokładamy pomidorki koktajlowe pokrojone w pół oraz posiekaną pietruszkę. Zawijamy brzegi ciasta tworząc zgrabne paczuszki lub kształt serca. Nacinamy lub nakłuwamy za pomocą widelca. Paczuszki układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia i zapiekamy przez 20 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Tak przygotowane danie z kurczakiem możemy podawać na romantyczną kolację we dwoje.

Dania na Walentynki z makaronem

Penne z chili i serem

Oto składniki na dania na Walentynki z makaronem:

· 200 g makaronu penne

· garść startego parmezanu

· garść startej goudy

· posiekana pietruszka

· chili

· pomidorki koktajlowe

· szczypta soli

· szczypta pieprzu

· oliwa z oliwek

Jak zrobić dania na Walentynki z makaronem?

Makaron penne gotujemy al dente według instrukcji na opakowaniu. Następnie kroimy pomidorki koktajlowe i siekamy drobno pietruszkę. Należy wymieszać wszystkie składniki. Ścieramy parmezan i goudę. Doprawiamy solą i pieprzem. Następnie całość polewamy oliwą z oliwek. Na koniec możemy włożyć do mikrofali na 30 sekund, aby ser stopił się delikatnie. Tak przygotowane danie nie jest pracochłonne, więc przyrządzisz je w kilka chwil!

Dania na Walentynki bez pieczenia

Sernik bez pieczenia w kształcie serca

Oto składniki na dania na Walentynki bez pieczenia:

· 300 g sera twarogowego 3-krotnie zmielonego

· 2 żółtka

· 2 łyżki masła

· pół szklanki cukru pudru

· 20 herbatników

· kakao

· konfitura malinowa lub wiśniowa

Jak zrobić dania na Walentynki bez pieczenia?

Ser twarogowy dokładnie rozcieramy w mikserze razem z żółtkami, cukrem pudrem oraz masłem na gładką masę. Do foremki w kształcie serca wkładamy warstwę pokruszonych herbatników, wlewamy masę serową i parę łyżek konfitury. Ponawiamy czynność kilkukrotnie w takiej samej kolejności do zapełnienia foremki. Wierzch posypujemy naturalnym kakao w proszku. Tak przygotowany deser wkładamy do lodówki na 2 godziny do schłodzenia. Możemy go podawać z gałką lodów waniliowych lub z polewą czekoladową z wierzchu.

